Il team di Xiaomi ha approfittato della presentazione ufficiale della serie Xiaomi 14 per lanciare pure HyperOS, la nuova interfaccia utente del colosso cinese che si caratterizza non solo per le nuove funzionalità che può vantare ma anche per importanti modifiche di design.

HyperOS rappresenta il futuro per Xiaomi, che intende rendere questa piattaforma quella utilizzata su gran parte dei device che fanno parte del suo ecosistema (non solo smartphone e tablet), in modo da consentire agli utenti di avere tutti i dispositivi interconnessi tra loro.

Per Xiaomi 12T è in arrivo la prima versione di HyperOS

All’inizio di questo mese è emersa una prima roadmap relativa ai programmi di Xiaomi per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento a HyperOS e nelle scorse ore pare che quello dedicato a Xiaomi 12T sia stato portato a compimento, pronto per il via alle procedure di roll out.

HyperOS garantirà agli utenti un miglioramento delle prestazioni e più funzionalità user-friendly rispetto a quella che è l’attuale interfaccia del colosso cinese (oltre che notevoli progressi in termini di sicurezza e di stabilità) e, inoltre, con questo aggiornamento i possessori di Xiaomi 12T riceveranno anche le novità introdotte con Android 14, l’ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google.

Nei server di Xiaomi sono già state individuate due build stabili di HyperOS Global, le versioni OS1.0.2.0.ULQMIXM e OS1.0.2.0.ULQEUXM, release che inizialmente verranno messe a disposizione degli utenti HyperOS Pilot, in modo che il team di sviluppatori possa ricevere vari feedback e apportare le eventuali correzioni necessarie.

Nel giro di 2 settimane potrebbe essere dato il via al rilascio dell’aggiornamento HyperOS per Xiaomi 12T su larga scala, sempre facendo salva l’ipotesi che venga scovato un bug importante, a causa del quale la procedura di aggiornamento potrebbe essere rinviata.

