Con la serie Xiaomi 14 ha fatto il suo esordio ufficiale anche HyperOS, la nuova interfaccia utente del colosso cinese che si caratterizza per importanti modifiche di design e nuove funzionalità.

Il team di sviluppatori di Xiaomi in queste settimane sta lavorando duramente per il lancio di HyperOS 1.0 per gli altri device dell’azienda e sono in tanti a chiedersi quali saranno i primi smartphone a ricevere il nuovo aggiornamento.

La presunta roadmap di HyperOS 1.0

Stando alle ultime indiscrezioni, il via al rilascio a livello globale di HyperOS 1.0 dovrebbe essere dato nel primo trimestre del 2024 e dovrebbero essere milioni gli utenti a poter contare sulle applicazioni di sistema aggiornate, sulle prestazioni dell’interfaccia migliorate e su alcune funzionalità aggiuntive che la nuova UI porterà con sé.

Basata su Android 14, la versione 1.0 della nuova interfaccia di Xiaomi si caratterizzerà per la leggerezza, le possibilità di personalizzazione, un crescente supporto per le funzionalità legate all’intelligenza artificiale e il miglioramento della condivisione dei contenuti tra vari dispositivi.

I primi device a ricevere HyperOS 1.0 dovrebbero essere i seguenti:

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

Questi primi 9 dispositivi di Xiaomi inizieranno a ricevere il nuovo aggiornamento HyperOS nel primo trimestre del 2024 e la conferma pare provenire direttamente dai server ufficiali del colosso cinese.

Ecco le ultime versioni disponibili di HyperOS in fase di test per ciascuno dei dispositivi che rientrano nella prima ondata di aggiornamenti:

Xiaomi 13: OS1.0.0.3.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro: OS1.0.0.3.UMBMIXM

Xiaomi 13 Ultra: OS1.0.0.3.UMAMIXM

Xiaomi 13T: OS1.0.0.1.UMFMIXM

Xiaomi 13T Pro: OS1.0.0.1.UMLMIXM

Xiaomi 12T Pro: OS1.0.0.2.ULFEUXM

Xiaomi 12T: OS1.0.0.3.ULQMIXM

Xiaomi 11T: OS1.0.0.2.UKWMIXM

Xiaomi Pad 6: OS1.0.0.2.UMZMIXM

Successivamente Hyper OS 1.0 sbarcherà anche su altri device di Xiaomi, Redmi e POCO. Basta avere un po’ di pazienza.

