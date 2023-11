Oramai siamo entrati in clima Black Friday e le offerte dedicate ai prodotti tech da cogliere al volo stanno aumentando a vista d’occhio: tra le occasioni del giorno c’è spazio anche per un’ottima offerta dedicata al Samsung Galaxy Watch6 che viene proposta da Unieuro. Lo smartwatch di Samsung, nella variante da 40 mm, viene scontato del 37% rispetto al prezzo di lancio, scendendo al di sotto dei 200 euro. Vediamo i dettagli sulla nuova promozione per il dispositivo di Samsung.

Samsung Galaxy Watch6 in offerta flash da Unieuro

Il Samsung Galaxy Watch6, una delle ultime novità della gamma Samsung, è protagonista di una delle offerte Black Friday di Unieuro. Lo store sconta del 37% lo smartwatch nella variante da 40 mm che viene proposta in diverse colorazioni. Lo sconto consente l’acquisto al prezzo di 199,99 euro portando, per la prima volta, il dispositivo al di sotto di questa soglia.

L’offerta in questione è disponibile direttamente tramite lo store online di Unieuro (con possibilità di ritiro in negozio oltre che di consegna gratuita). Ricordiamo, inoltre, che con Unieuro è possibile anche pagare in 3 rate (in questo caso, 66,66 euro a rata) scegliendo di completare l’acquisto con PayPal oppure con Klarna.

Il nuovo Galaxy Watch6 è molto simile (ma costa di meno) alla versione Classic con ghiera girevole di cui potete recuperare la recensione qui di sotto che include anche un confronto con la versione standard.

