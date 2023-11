In queste ore, PosteMobile, apprezzato operatore virtuale di telefonia mobile gestito da Postepay S.p.A. (facente capo al Gruppo Poste Italiane) e attivo su rete Vodafone, ha reso disponibile all’attivazione attraverso il proprio sito ufficiale una nuova offerta decisamente interessante per la ricchezza del bundle proposto a un prezzo davvero niente male: Creami EXTRA WOW week 100.

PosteMobile Creami EXTRA WOW week 100: info e costi

Senza perderci in vuoti preamboli, scopriamo subito quello che la nuova offerta telefonica PosteMobile Creami EXTRA WOW week 100 mette sul piatto e a quali condizioni economiche.

Come il nome lascia facilmente intuire, il bundle di dati è ricchissimo: sono ben 100 i GB inclusi ogni mese per navigare su rete 4G+ Vodafone con velocità massima limitata a 300 Mbps. Ma non è tutto: i credit compresi per chiamate e SMS sono illimitati, pertanto i clienti possono telefonare e sfruttare i cari vecchi messaggi di testo senza alcun problema.

Tra gli altri servizi inclusi nell’offerta, è opportuno segnalare i più apprezzati: “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212 e navigazione hotspot.

Tutto ciò viene proposto a fronte di un costo del rinnovo mensile pari a 8 euro. Alla voce “altri costi” vanno sicuramente inseriti quelli per l’attivazione online di 20 euro o per l’attivazione presso ufficio postale di 10 euro, che vengono aggiunti completamente alla SIM sotto forma di ricarica; il costo della SIM, infatti, è gratuito.

Come attivare la nuova offerta PosteMobile

Se quanto detto è bastato a farvi decidere di sottoscrivere l’offerta descritta, è bene che sappiate che PosteMobile Creami EXTRA WOW week 100 è disponibile all’attivazione esclusivamente fino al 22 novembre 2023, salvo proroghe. Per maggiori informazioni e per procedere all’attivazione non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante:

