La fine dell’anno si avvicina e con essa la presentazione ufficiale dei prossimi smartphone di punta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24; i dispositivi in questione sono protagonisti di vari rumor e indiscrezioni già da diversi mesi, voci che non faranno che aumentare ulteriormente nel corso del tempo. Nella giornata di ieri, a titolo di esempio, abbiamo potuto dare uno sguardo alle ultime informazioni riguardanti i processori che verranno implementati nella futura gamma di smartphone, nonché le relative presunte colorazioni. Oggi invece grazie ad una serie di differenti rapporti, diamo uno sguardo ad alcune novità e ad alcune conferme sui futuri smartphone dell’azienda.

Samsung al lavoro con AMD e Qualcomm per implementare funzionalità FSR sui Galaxy S24

Un paio di anni fa, con il lancio del processore proprietario Exynos 2200, Samsung ha introdotto per la prima volta delle componenti hardware dedicate al raytracing (tecnica di rendering grafico che traccia il percorso della luce proveniente da una sorgente luminosa nel gioco per ricreare riflessi e ombre realistiche) sui propri smartphone; la funzionalità non ha certamente riscosso il successo desiderato, né probabilmente il clamore mediatico che l’azienda auspicava sia a causa della mancanza di giochi supportati dal raytracing, sia per l’incapacità della GPU Xclipse 920 basata su AMD RDNA di eseguire giochi con raytracing a frame rate fluidi.

Secondo quanto riportato dalla testata coreana ajunews, il colosso avrebbe intenzione di migliorare la situazione così da offrire un prodotto competitivo anche lato gaming ai propri utenti; per farlo Samsung ha avviato una collaborazione con AMD e Quallcomm per sviluppare congiuntamente funzionalità FSR (FidelityFX Super Resolution) da implementare sui Galaxy S24.

La tecnologia in questione si occupa di eseguire il rendering della grafica di un gioco a una risoluzione inferiore per migliorare i frame rate e quindi utilizza l’intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione, così facendo si possono ottenere frame rate più elevati al netto di un leggero calo lato dettagli grafici.

Nuove conferme sull’utilizzo del titanio per Galaxy S24 Ultra

Anche in questo caso le indiscrezioni provengono direttamente dalla Corea del Sud, si tratta di una sorta di conferma di quanto già trapelato in precedenza in merito al possibile utilizzo del titanio come materiale costituente il frame del futuro Samsung Galaxy S24 Ultra.

Come ben sappiamo Apple è stata la prima ad implementare l’uso del titanio nei suoi ultimi smartphone, ma Samsung in realtà ha lavorato alla realizzazione di telai in titanio per i propri dispositivi nel corso degli ultimi due anni e ora sembra pronta a portare sul mercato il suo primo flagship realizzato con questo materiale.

Stando a quanto condiviso la società starebbe collaborando con l’azienda cinese Soloman e l’azienda sudcoreana KH Vatec per la realizzazione di tali componenti nei propri stabilimenti vietnamiti; il titanio è più resistente dell’alluminio e più leggero dell’acciaio, ma è anche più difficile da tagliare e rifinire, cosa che potrebbe contribuire ad aumentare i costi di realizzazione (un classico frame in alluminio costa meno di 20 dollari all’azienda) per Samsung, che potrebbero al contempo impattare sul prezzo finale del dispositivo.

L’adozione del titanio al posto dell’alluminio inoltre renderà sì più resistente Galaxy S24 Ultra, ma non più leggero come accaduto per gli smartphone della mela, Samsung infatti ha finora utilizzato l’alluminio e non l’acciaio per la realizzazione dei frame dei propri dispositivi di punta; il peso del futuro flagship del brand non dovrebbe dunque discostarsi più di tanto da quello dell’attuale generazione.

Anche quest’anno Samsung potrebbe anticipare il lancio della prossima gamma di flagship

Alcuni tra voi ricorderanno come le ultime due serie di smartphone di punta del colosso coreano Samsung siano state presentate sempre nel mese di febbraio, così come potreste ricordare una certa insistenza di indiscrezioni che volevano l’azienda anticipare di settimane il lancio degli attuali Galaxy S23; anche quest’anno ritornano le stesse voci.

Secondo quanto condiviso l’azienda avrebbe deciso di anticipare la presentazione dei prossimi Galaxy S24 di 2 o 3 settimane, sarebbe infatti previsto un evento ufficiale di presentazione a San Francisco il 17 gennaio del prossimo anno.

Al momento come spesso accade si tratta esclusivamente di indiscrezioni, anche se di solito non viene fornita una data precisa è comunque doveroso prendere queste informazioni con le pinze; non ci resta che attendere per scoprire se Samsung anticiperà realmente così tanto la presentazione dei suoi prossimi smartphone di punta.

Potrebbe interessarti anche: Samsung prepara qualcosa di speciale per Galaxy S24 Ultra: ecco Zoom Anyplace ed E2E AI Remosaic