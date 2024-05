Nel 2021 Google ha iniziato a lavorare su Project Starline, una piattaforma di videochiamate in cui si vede un modello 3D della persona con cui si sta parlando, con tanto di gesti ed espressioni, offrendo la sensazione che l’interlocutore fosse effettivamente nella stessa stanza.

Inizialmente era qualcosa di progettato per le aziende, ma Google ora sta lavorando per portare questa soluzione su piattaforme più popolari come Google Meet e Zoom.

Alla conferenza Google I/O dello scorso anno la società ha rivelato un nuovo prototipo del progetto che assomigliava più a una lavagna digitale che a uno stand, in quanto era dotato solo di poche telecamere attorno allo schermo, ma utilizzava l’intelligenza artificiale per calcolare la profondità, offrendo quella sensazione di tridimensionalità.

Nel 2025 Google offrirà a tutti le videochiamate 3D

Google ha da poco annunciato che sta collaborando con HP per portare sul mercato la piattaforma di videochiamata 3D nel 2025. L’azienda di Mountain View ha affermato che, dopo migliaia di ore di test negli uffici Google e con i partner commerciali, ha scoperto che le riunioni in Starline sembrano quasi in presenza.

La società sottolinea come le persone non solo si sentano meno distanti, ma prestino maggiore attenzione e ricordino le cose più facilmente rispetto alle videochiamate tradizionali.

Al momento non sono ancora disponibili dettagli sui prezzi di questa tecnologia, ma è probabile che le aziende più grandi saranno le prime a provarla, tuttavia Google ha promesso che col tempo renderà Project Starline più abbordabile, fino a farla diventare una piattaforma per tutti.