In queste ore sono in distribuzione interessanti aggiornamenti per alcuni smartphone Android e per uno smartwatch: stiamo parlando di Realme GT NEO 3 (in entrambe le versioni), OnePlus Nord CE 3 5G, OnePlus 10R e Amazfit Cheetah. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Realme GT NEO 3 e Realme GT NEO 3 150W

Partiamo da quello che è probabilmente l’aggiornamento più consistente: Realme GT NEO 3 e Realme GT NEO 3 150W partono con il programma beta di Android 14 e Realme UI 5.0 e ricevono il loro primo firmware di test (Early Access). La casa cinese parla di miglioramenti nelle animazioni, passi avanti nella rapidità del sistema, con app più veloci ad aprirsi e una maggiore reattività generale. Sono state aggiunte ulteriori app alla funzione che ne consente la “clonazione” ed è stato integrato un nuovo design per vari elementi del sistema. Tra le tante novità anche miglioramenti nella gestione dei permessi, nel backup sul cloud di Google Foto e negli stili cromatici del sistema.

Naturalmente, trattandosi di una versione beta (la prima, oltretutto), gli utenti potrebbero incorrere in qualche bug, e proprio per questo Realme (e anche noi) consiglia di effettuare un backup prima di procedere. La casa cinese avvisa inoltre che alcune funzioni al momento non funzionano: tra queste Glance sulla schermata di blocco e le finestre fluttuanti, che torneranno con aggiornamenti successivi.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus 10R

Aggiornamento anche per il fratello gemello del Realme OnePlus 10R e per OnePlus 10R Endurance Edition: in queste ore sono in rollout a partire dall’India i firmware CPH2423_13.1.0.600(EX01) e CPH2411_13.1.0.600(EX01), che non sembrano integrare chissà quali novità. Il changelog cita soltanto le patch di sicurezza di ottobre 2023 con la correzione alle recenti vulnerabilità. L’update arriverà nel giro di qualche giorno anche negli altri mercati dove gli smartphone vengono commercializzati.

Restiamo sulla casa cinese perché si sta aggiornando pure OnePlus Nord CE 3 5G. In distribuzione c’è la OxygenOS 13.1.1.402, sempre a partire dall’India, con una lista decisamente corta di novità: il changelog parla solamente di ottimizzazioni per il tono della pelle nelle foto scattate con la fotocamera anteriore. Il nuovo firmware arriverà anche in Italia nel giro di qualche giorno.

Lo smartphone è sulla lista di OnePlus per ricevere la OxygenOS 14 beta basata su Android 14 entro questo mese. Ancora qualche giorno di attesa e i possessori potranno provare la nuova release, se lo desiderano.

Novità aggiornamento Amazfit Cheetah e Cheetah Pro

Chiudiamo cambiando tipologia di dispositivo perché anche Amazfit Cheetah e Cheetah Pro (qui la nostra recensione) stanno ricevendo un nuovo aggiornamento. L’update arriva a distanza di qualche settimana da un corposo aggiornamento e integra ulteriori interessanti novità. Con la funzione Running Power è possibile personalizzare la pagina dei dati aggiungendo i dati Power Class agli allenamenti; in più i modelli di allenamento e gli intervalli sono ora disponibili in Track Run ed è stato aggiunto uno switch per attivare/disattivare la riconnessione automatica delle cuffie: disabilitando quest’ultima si può risparmiare un po’ di batteria.

Infine Amazfit cita alcune ottimizzazioni: ora i dati relativi al tempo negli allenamenti hanno una precisione di 0,01 secondi, ed è stato risolto un problema riguardante la funzione Cadence Assistant, che rimaneva in silenzio durante alcuni allenamenti.

Come aggiornare Realme GT NEO 3, OnePlus Nord CE 3 5G, OnePlus 10R, Amazfit Cheetah e Cheetah Pro

Per aderire al programma Early Access per Realme GT NEO 3 e Realme GT NEO 3 150W dovete prima di tutto verificare di avere a bordo la versione RMX3561_13.1.0.720(EX01) o RMX3561_13.1.0.730(EX01) per il primo, oppure la RMX3563_13.1.0.720(EX01) o RMX3563_13.1.0.730(EX01) per il secondo. Quindi dovete attivare le impostazioni sviluppatore (premendo il numero di versione per sette volte consecutive all’interno delle impostazioni), andare nella schermata dedicata al software di sistema, premere sul banner “Realme UI 4.0”, che indica l’attuale versione, e selezionare l’apposita voce premendo sui tre puntini in alto a destra (qui per maggiori informazioni).

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su OnePlus 10R, OnePlus 10R Endurance Edition e OnePlus Nord CE 3 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per controllare la presenza di un nuovo update sul vostro Amazfit Cheetah o Cheetah Pro potete invece aprire l’app Zepp e passare da “Profilo > Dispositivo > Aggiornamento di sistema“. Per evitare rischi, è necessario che la batteria dello smartwatch sia almeno al 30%.

