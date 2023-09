Amazfit Cheetah (Round) e Amazfit Cheetah Pro stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software. Si tratta di un update consistente, vista la lista di novità elencate dal produttore: andiamo a scoprire i cambiamenti in distribuzione.

Amazfit Cheetah e Cheetah Pro si aggiornano: ecco le tante novità

Cheetah e Cheetah Pro sono due smartwatch Amazfit lanciati quest’estate, che hanno come target principale gli utenti amanti dell’attività fisica e soprattutto della corsa, come del resto il nome già suggerisce. Le novità in arrivo su Amazfit Cheetah e Cheetah Pro riguardano diversi aspetti, perlopiù legati alle funzionalità per gli allenamenti. Del resto i due smartwatch con sistema operativo Zepp OS sono soprattutto pensati per questo.

Ecco l’elenco dei principali cambiamenti integrati da Amazfit con la versione 1.19.1.1:

introdotto un nuovo algoritmo che monitora con maggiore precisione il battito cardiaco durante gli allenamenti intensi;

durante gli allenamenti intensi; migliorate le prestazioni GPS , indipendentemente dal luogo di allenamento (città o fuori);

, indipendentemente dal luogo di allenamento (città o fuori); la modalità Track Run è stata ulteriormente ottimizzata con algoritmi avanzati per catturare al meglio il ritmo;

aggiunta una metrica di dati extra a Training Templates e Interval Training, per offrire sempre più informazioni;

risolti problemi di visualizzazione e centratura delle frecce per le mappe offline;

non solo corsa: ora si possono collegare accessori come misuratori di cadenza o di potenza delle bici

per offrire un controllo più immediato, lo schermo può ora essere sbloccato semplicemente alzando il polso durante l’allenamento;

ora si possono registrare il salto della corda e il nuoto in piscina nei record personali

migliorato l’algoritmo per il salto della corda, che tiene conto del numero massimo di salti consecutivi;

miglioramenti per i dati sui dettagli dei giri;

risolto un problema con il collegamento delle cuffie Shokz.

Come aggiornare Amazfit Cheetah (Round) e Cheetah Pro

L’aggiornamento per Amazfit Cheetah e Cheetah Pro è già disponibile anche per gli utenti italiani: per verificarne l’arrivo potete aprire l’app Zepp dal vostro smartphone e passare da “Profilo > Dispositivo > Aggiornamento di sistema“. Per evitare rischi, è necessario che la batteria dello smartwatch sia almeno al 30%.

Leggi anche: Recensione Amazfit Cheetah Pro