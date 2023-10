Mancano ancora alcuni mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S24 e in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano.

Dal 2020 Samsung lancia tre modelli per ogni generazione, ossia le versioni base, Plus e Ultra (ed è quest’ultima ovviamente la più interessante) e per il 2024 continuerà ad essere seguita la medesima strategia.

Un piccolo miglioramento per Samsung Galaxy S24+

I modelli Ultra fino ad oggi hanno potuto contare su alcune caratteristiche esclusive, non presenti sulle versioni base e Plus, come ad esempio un quantitativo maggiore di RAM.

Ebbene, pare che un miglioramento per il 2024 sia in programma per il modello Plus: stando a quanto risulta dal database di Geekbench, infatti, Samsung Galaxy S24+ in Corea del Sud potrà contare anche su una variante dotata di 12 GB di RAM (che andrà ad affiancarsi a quella con 8 GB).

Geekbench conferma inoltre che Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ potranno contare sul processore Samsung Exynos 2400 in gran parte dei Paesi (inclusa la Corea del Sud) mentre per la variante Ultra il colosso coreano userà il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Resta da capire se Samsung Galaxy S24+ avrà anche più spazio di archiviazione rispetto ai modelli precedenti. Pare che il modello Ultra potrà contare al massimo su 2 TB di storage, raddoppiando il quantitativo massimo disponibile nella precedente generazione e la variante Plus potrebbe quindi essere commercializzata anche in versione con 1 TB di memoria di archiviazione (ammesso e non concesso che il produttore non abbia in programma questo upgrade per una futura generazione).

Ricordiamo che, stando alle ultime indiscrezioni, la serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe vantare tra le altre cose varie nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Staremo a vedere.

