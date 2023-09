Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, per la cui presentazione ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.

In particolare, nelle scorse ore è stato il popolare leaker Ice Universe a fornire un ulteriore contributo a chi attende tali device, soffermandosi sul comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra.

Le ultime anticipazioni sulla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra

Stando a quanto è stato rivelato dal leaker su X, il prossimo smartphone di punta dell’offerta di Samsung dovrebbe poter contare su un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e su un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x (con sensore da 1/2,52″ e pixel da 0,7 μm) e, pertanto, la medesima dotazione di Xiaomi 13 Ultra (quantomeno sulla carta) da questo specifico punto di vista.

Non è chiaro quale sia il motivo per il quale il colosso coreano avrebbe deciso di rimuovere lo zoom ottico 10x, una funzionalità che potrebbe essere ritenuta fondamentale da tanti utenti, visto che si parla pur sempre di uno smartphone molto costoso, tanto che qualcuno già ipotizza che potrebbe rappresentare una sorta di passo indietro.

Sempre a dire di Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe vantare una forocamera primaria con sensore HP2SX da 200 megapixel (con dimensioni pari a 1/1,3″ e pixel da 0,6 μm).

Ad ogni modo, sarà sempre necessario provare sul campo il nuovo smartphone di Samsung prima di sbilanciarsi sulle sue potenzialità in ambito fotografico, in quanto c’è da valutare anche l’aspetto software (settore nel quale il colosso coreano eccelle).

Ricordiamo che, stando alle ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe vantare un display M13 LTPO, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e 16 GB di RAM con 256 GB di memoria di archiviazione oppure 16 GB di RAM con 2 TB di memoria di archiviazione.

* * * Nella foto in alto Samsung Galaxy S23 Ultra

