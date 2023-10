I team di sviluppatori di Google sono costantemente al lavoro non solo nel miglioramento dei servizi offerti dall’azienda, ma anche e soprattutto nell’implementazione di nuove funzionalità nei vari software proprietari; oggi vediamo insieme le ultime novità, alcune già disponibili e altre in arrivo per YouTube, Gboard e Google Wallet.

Google vuole migliorare la visualizzazione delle notizie su YouTube

Il colosso di Mountian View ha deciso di apportare alcuni cambiamenti al modo in cui l’app YouTube presenta le notizie, lo scopo è quello di semplificare l’esperienza utente rendendo ogni tipologia di notizia (sia essa un video di lunga durata, podcast o persino YouTube Shorts) disponibile in una nuova pagina dedicata.

Nel prossimo futuro i video di notizie, sia nella pagina home che nella ricerca, non presenteranno più l’icona del canale corrispondente ma visualizzeranno una nuova icona viola a forma di giornale: cliccando su di essa l’utente verrà indirizzato alla nuova pagina di visualizzazione delle notizie, dove saranno disponibili video relativi all’argomento attraverso copertura in diretta, contenuti di lunga durata, podcast e cortometraggi.

Il nuovo layout di presentazione delle notizie permetterà all’utente di reperire maggiori informazioni su un argomento da più fonti, la nuova funzionalità verrà implementata nel prossimo futuro in circa 40 Paesi, ma non si tratta dell’unica novità per le notizie.

Con l’iniziativa Shorts Innovation Program for News Google sta anche spingendo le fonti di notizie più autorevoli ad utilizzare maggiormente il formato Shorts con sovvenzioni finanziarie e supporto specialistico, così da poter proporre agli utenti contenuti in formato breve che siano più facilmente digeribili e possano riempire la parte inferiore della nuova pagina di visualizzazione delle notizie. Al momento l’azienda sta collaborando con oltre 20 organizzazioni in 10 paesi, fornendo un totale di 1,6 milioni di dollari per perseguire questo obbiettivo.

L’ultimo aggiornamento di Gboard rende più semplice personalizzare le emoji

Gboard, la tastiera proprietaria di Google, è certamente una delle più apprezzate e utilizzate nel panorama Android, essa non viene utilizzata semplicemente per scrivere ma anche e soprattutto per selezionare le varie emoji che tutti noi quotidianamente utilizziamo.

Con l’ultimo aggiornamento del software in questione il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre una nuova funzionalità, volta a semplificare e sveltire la personalizzazione delle emoji: finora per modificare il colore della pelle o il genere di una emoticon era necessario ripetere l’operazione di selezione ogni volta, ora Google ha introdotto la possibilità di cambiare il tono della pelle e il genere delle emoji con un solo tocco, una volta che l’utente avrà operato la propria scelta la preferenza verrà applicata a tutte le altre emoji compatibili sulla tastiera.

Google Wallet supporta patenti di guida e documenti d’identità in nuovi stati (americani)

Nelle ultime ore gli utenti di alcuni stati americani, nello specifico Arizona, Colorado e Georgia, stanno ricevendo la possibilità di salvare le proprie patenti di guida e i propri documenti di identità nell’app Google Wallet.

Il processo di configurazione prevede che l’utente scatti alcune fotografie dei propri documenti, fronte e retro, oltre ad un breve video che verrà inviato all’ente che ha emesso i documenti per effettuare i controlli di sicurezza; gli ID digitali in questione potranno essere letti tramite NFC o scansionati tramite codice QR.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, aprendo Google Wallet e cliccando sull’apposita voce “Aggiungi a Wallet” verranno mostrati i quattro stati attualmente disponibili (oltre ai tre già menzionati c’è anche lo stato del Maryland), ognuno caratterizzato da un’opera d’arte.

Si tratta di una funzionalità che numerosi altri stati stanno valutando e che diversi utenti sicuramente invidiano, non ci resta che attendere pazientemente per scoprire quanto tempo ci vorrà prima che anche nel Bel Paese si possa fare altrettanto.

