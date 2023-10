Lo staff di Opensignal ha pubblicato un nuovo interessante report relativo alla diffusione della connettività 5G a livello globale.

Il report in questione non fa altro che confermare i miglioramenti fatti registrare da questa connettività per quanto riguarda la sua diffusione e i risultati che è in grado di garantire in termini di velocità e di affidabilità e tra i vari operatori presi in considerazione ve ne sono anche alcuni italiani, tra i quali probabilmente a fare la fugura migliore è stata Iliad.

Come va la connettività 5G nel mondo

Per quanto riguarda il nostro Paese, Iliad è stato uno degli operatori telefonici che hanno fatto registrare i maggiori progressi per la disponibilità della rete 5G (con una crescita del +461,4% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente) e tra quelli che hanno garantito la migliore esperienza gaming mentre per le velocità di download è stata Vodafone ad essere inclusa nel gruppo degli operatori che hanno fatto bella figura.

Tra gli aspetti che lo staff di Opensignal ci ha tenuto a mettere in evidenza vi sono i risultati fatti registrare da T-Mobile USA e Porto Rico (i cui utenti trascorrono la maggior parte del tempo con una connessione 5G attiva) oppure quelli di Telenor (Svezia) e Unifi (Malesia), che hanno fatto registrare le velocità di download 5G medie più elevate (con una media tra 407 e 421 Mbps).

Per quanto riguarda la migliore esperienza gaming 5G, SoftBank (Giappone) e Digi (Malesia) sono stati i due operatori a fare registrare i risultati migliori (con una media tra 89 e 90 punti su una scala di 100 punti) mentre sono stati gli operatori svedesi Telenor e Tele2 a fare registrare i punteggi migliori per l’esperienza video 5G (con una media di 78 punti su una scala di 100 punti).

Potete trovare il report integrale di Opensignal seguendo questo link.

