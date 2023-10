Sembra che Google stia lavorando su un nuovo strumento per YouTube che consente ai creatori di utilizzare l’intelligenza artificiale per cantare come i loro artisti musicali preferiti.

Nel frattempo il colosso di Mountain View lancia una novità per Google Foto che riguarda le immagini RAW.

YouTube permetterà a chiunque di cantare con le voci di artisti famosi?

Secondo quanto riferito da Bloomberg, YouTube starebbe sviluppando uno strumento di intelligenza artificiale che viene descritto come in grado di registrare audio utilizzando le voci di musicisti famosi.

Questo caso d’uso dell’intelligenza artificiale ha fatto scalpore all’inizio di quest’anno, quando la tecnologia è stata utilizzata per creare canzoni che sembravano nuove uscite di Drake, data la credibilità della musica e della voce.

Secondo quanto riferito YouTube originariamente voleva far debuttare questo strumento musicale basato sull’intelligenza artificiale il mese scorso, ma ha temporeggiato per elaborare i diritti necessari per rendere legale lo strumento.

Al momento le principali etichette discografiche devono ancora approvare l’intelligenza artificiale e a tal proposito YouTube aveva spiegato che stava lavorando con l’industria musicale per abbracciare “responsabilmente” l’intelligenza artificiale, nonché per adattare gli strumenti di copyright esistenti come Content ID per gestire meglio l’uso della voce di un artista e/o i contenuti utilizzati nel contesto dell’intelligenza artificiale.

Google Foto modifica la gestione delle immagini RAW

Google Foto sta apportando un cambiamento considerevole al modo in cui gestisce le immagini RAW e il backup su Android. Il servizio ora mostra il seguente avviso per alcuni utenti: “Le nuove foto RAW appariranno nella visualizzazione Foto e ora verrà eseguito il backup”.

Quando si scatta una foto in formato RAW ora l’immagine viene caricata automaticamente nel backup di Google Foto e visualizzata nella griglia principale “Foto” ed è contrassegnata come “RAW” nell’angolo in alto a destra.

L’apertura dell’immagine rivela un commutatore in basso che consente di visualizzare anche la relativa immagine JPEG. Per il JPEG è possibile esportare la foto o conservare solo la foto, mentre per il RAW le opzioni sono “Imposta come foto principale” e “Conserva solo questa foto”.

A prima vista non sembra esserci un modo ovvio per visualizzare solo le acquisizioni RAW in Google Foto, probabilmente perché Google Foto ha recentemente aggiunto la possibilità di impostare un editor RAW predefinito.