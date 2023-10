A sole due settimane di distanza dalla precedente beta, Google ha avviato il rilascio di Android 14 QPR1 beta 2.1, un minor update che va a introdurre le ultime patch di sicurezza e a risolvere qualche bug minore. L’aggiornamento è già disponibile via OTA per tutti gli smartphone compatibili della gamma Pixel.

Come già specificato, si tratta di un aggiornamento minore che va ad integrarsi alla seconda versione in anteprima rilasciata giusto due settimane fa, il cui sviluppo terminerà a dicembre con il rilascio del primo Pixel Feature Drop di Android 14. Tutti gli smartphone Pixel compatibili e iscritti al programma beta stanno già ricevendo in queste ore l’aggiornamento via OTA, ma per Pixel 8 e Pixel 8 Pro il colosso di Mountain View ha specificato che ci sarà da attendere ancora qualche giorno.

Le novità di Android 14 QPR1 beta 2.1

Anche se Android 14è arrivato in forma stabile da circa due settimane, Google è già al lavoro sull’aggiornamento trimestrale del sistema operativo, che terminerà il prossimo dicembre con il Pixel Feature Drop (il primo per Android 14) e che porterà con sé tante nuove funzionalità per il robottino verde.

Gli utenti iscritti al programma beta hanno la possibilità di provare in anteprima le novità che verranno rilasciate in forma stabile a dicembre e proprio in queste ore stanno ricevendo l’aggiornamento alla beta 2.1 di Android 14 QPR1. Trattandosi di un aggiornamento minore, l’OTA porta con sé le patch di sicurezza del mese di ottobre e una piccola lista di correzioni e miglioramenti:

Fixed issues with biometric authentication, such as an issue that sometimes prevented the under-display fingerprint sensor from activating while always-on display features were enabled.

Fixed an issue where, in some cases after swapping SIM cards on a device, the device couldn’t connect to cellular service.

Fixed various issues that were impacting system stability and performance.

Come installare Android 14 QPR1 beta 2.1

La beta 2.1 di Android 14 QPR1 ha un peso di circa 66 MB su Pixel 7 Pro e porta il numero di versione U1B2.230922.010. È disponibile al download per tutti gli smartphone che riceveranno il Pixel Feature Drop di dicembre, nello specifico:

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Gli ultimi arrivati della gamma, Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, riceveranno l’aggiornamento “nel prossimo futuro”, stando alle dichiarazioni del colosso di Mountain View.

Potete iscrivervi al canale beta per provare le ultime versioni del robottino verde, se non l’avete già fatto, registrando il vostro smartphone a questo indirizzo. Una volta aver registrato uno degli smartphone compatibili, riceverete un aggiornamento via OTA che andrà ad installare l’ultima beta disponibile. Se decideste di abbandonare il programma beta per tornare alla versione stabile, vi basterà cancellare il vostro dispositivo dalla lista, ma il rollback alla versione stabile di Android 14 comporterà la perdita di tutti i dati salvati sullo smartphone.

In alternativa potete scaricare le Factory Image direttamente dal sito ufficiale per installarle manualmente sul vostro dispositivo.