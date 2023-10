Ci sono due novità in arrivo per Google Play Services, app fondamentale per l’utilizzo di tutti i servizi offerti da Google e preinstallata su tutti gli smartphone e tablet eccetto quelli che non possono contare sui servizi offerti dal colosso di Mountain View), smartwatch con Wear OS e smart TV con Android TV.

L’applicazione, che viene costantemente aggiornata da Big G, è sempre più spesso il tramite per portare sui dispositivi nuove funzionalità, veicolate poi attraverso gli aggiornamenti di sistema Google Play. In questo caso, le novità riguardano il mondo smartphone.

Due novità per i Google Play Services

Come anticipato in apertura, l’app Google Play Services nasconde due funzionalità che verranno presto rese disponibili per gli utenti Android: la prima è in ottica sicurezza; la seconda semplificherà la procedura di accesso tramite passkey.

Al momento, entrambe le funzionalità risultano “nascoste” ma, grazie a due noti insider, riusciamo a vedere in anteprima come si presentano e a cosa servono.

Presto arriverà la “Navigazione sicura di Android”

Tramite il canale Telegram Google News | En veniamo a conoscenza della nuova funzionalità Android Safe Browsing che verrà collocata al percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Più sicurezza e privacy”, tra le voci “Sblocco avanzato” e “App di amministrazione del dispositivo”.

La funzionalità è pensata per fornire all’utente avvisi sulle minacce provenienti da siti Web pericolosi (Get alerts about threats from dangerous websites) e, se disattivata, avvisa l’utente che continuerà a essere protetto ma da una versione precedente della funzionalità.

Inoltre, pare che la funzionalità richieda l’attivazione di Google Play Protect e mostri un elenco delle app supportate (che dovrebbe mostrare tutte le app che utilizzano l’API SafetyNet Safe Browsing).

La nuova sezione Android Safe Browsing è integrata nell’ultima beta (versione 23.41.13) dell’app Google Play Services ma risulta nascosta per gli utenti.

Novità “nascosta” nel Gestore delle Password

Il solito @AssembleDebug, tramite un post sul proprio canale Telegram GApps Flags & Leaks, ci mostra la nuova opzione Simplify your sign-in che verrà aggiunta al gestore delle password di Google, raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Password e account > Ingranaggio a fianco dell’account Google > Gestore delle password di Google”.

N0n è ancora chiaro a cosa serva questa funzionalità: essa, infatti, potrebbe consentire all’utente di gestire le proprie passkey o semplicemente suggerire di passare da password a passkey sui siti che lo supportano.

Anche in questo caso, la funzionalità è nascosta tramite un flag sperimentale per sviluppatori (PasskeyWizard__enable_passkey_wizard del pacchetto com.google.android.gms.credential_managercom.google.android.gms) nell’ultima beta (versione 23.41.13) dell’app Google Play Services.

Come aggiornare l’app dei Google Play Services

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).

