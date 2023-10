MediaWorld ha lanciato in queste ore “Tutto vero tasso zero“, una nuova iniziativa promozionale disponibile sia online sia nei punti vendita. La proposta della nota catena riguarda tantissimi prodotti tech, tra i quali spiccano diversi modelli di smartphone e di tablet Android: andiamo insieme a scoprire le offerte più interessanti a disposizione da MediaWorld.

Le offerte Android del nuovo volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld “Tutto vero tasso zero” è valido fino al 25 ottobre 2023 e coinvolge come sempre tantissima tecnologia. Come detto, gli sconti sono validi sia online sia in negozio, con possibili diverse disponibilità: qui in basso vi segnaliamo le proposte a disposizione sul sito, ma non è detto che nei vari negozi sparsi per l’Italia possiate riuscire a trovarle tutte a causa di esaurimenti scorte. La promozione prevede la possibilità di acquistare ora con finanziamento a tasso zero (TAN 0% e TAEG 0%) a partire da 199 euro in 20 rate, con prima rata da pagare a febbraio 2024.

Scopriamo una selezione delle migliori offerte MediaWorld su smartphone e tablet Android.

Offerte smartphone MediaWorld

Offerte tablet MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte Android di MediaWorld incluse nell’iniziativa “Tutto vero tasso zero”. Per scoprire tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso, mentre qui potete sfogliare il volantino digitale. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento?

Tutte le offerte Tutto vero tasso zero MediaWorld

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip5: una sola novità ma è quella giusta