Dopo avere introdotto il meteo all’interno dell’app Google Orologio e nelle singole schede contatto di Google Contatti, pare che Google stia lavorando per introdurre il meteo anche all’interno dell’app Google Maps.

Al pari di moltre altre app del colosso di Mountain View, anche quella dedicata a mappe, navigazione e info locali continua a essere un cantiere aperto, con tantissime novità già arrivate nelle ultime settimane e molte altre che arriveranno a breve.

Google Maps potrebbe presto mostrare il meteo locale

Secondo quanto condiviso dal solito Nail Sadykov sul proprio canale Telegram Google News | En, alcuni utenti avrebbero ricevuto una novità su Google Maps, qualcosa che ancora non è tuttavia diffusa a livello globale: le condizioni meteo locali.

Come potete apprezzare dalla presente immagine, l’interfaccia dell’app verrà presto arricchita con un nuovo chip (collocato subito al di sotto degli altri chip, quelli per le ricerche rapide) che mostra semplicemente la condizione meteo attuale e la temperatura (nel caso specifico, ci sono sole e 32°C).

Effettuando poi un tap su questo chip, si apre un pop-up che mostra la condizione attuale, le previsioni per le ore seguenti e fornisce anche un link per consultare i dati relativi alla qualità dell’aria. I dati, come tutti quelli legati al meteo forniti da Big G, sono prelevati dal portale weather.com.

Il client per iOS dell’app mostra già da quattro anni questo chip dedicato al meteo (anche se non permette di cliccarvi per consultare le previsioni per le ore successive o i dati relativi alla qualità dell’aria); è quanto meno curioso il fatto che questa funzionalità stia arrivando solo adesso sul client per dispositivi Android.

Come aggiornare o scaricare l’app di Maps

Per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (la pagina per l’iscrizione è raggiungibile tramite questo link); nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, potete procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).

