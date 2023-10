Se qualche giorno fa vi abbiamo felicemente riportato la notizia della risoluzione di un fastidioso bug di Android Auto, quello che aveva fatto sparire misteriosamente la barra di navigazione per diversi utenti, oggi torniamo a parlare di nuovi problemi che il sistema di infotainment di Google sottopone ai propri utenti; nello specifico si tratta di due problematiche differenti che affliggono anche gli ultimi smartphone di punta del colosso di Mountain View.

Android Auto non si avvia con alcuni Google Pixel 8

Google ha recentemente presentato i nuovi smartphone della famiglia Pixel 8, gli utenti che si rivolgono alle soluzioni made by Google lo fanno per diversi motivi che ben conosciamo, tra questi figura anche il pensiero che un prodotto direttamente sviluppato dall’azienda debba in teoria funzionare meglio con i prodotti del colosso; ciò purtroppo è vero solo in parte, un po’ perché anche mamma Google spesso e volentieri combina qualche disastro e un po’ perché quando si tratta di Android Auto nessuno è immune ai suoi bug.

Alcuni tra i primi primi fortunati utenti che hanno iniziato a ricevere il loro nuovo smartphone appartenente alla gamma Pixel 8 hanno iniziato a segnalare sull’apposito forum di supporto alcuni problemi: in diversi casi Android Auto non ne vuole sapere di avviarsi, comportandosi come se lo smartphone non venisse nemmeno rilevato.

Alcuni utenti affermano di essere riusciti a ripristinare il corretto funzionamento rimuovendo il blocco schermo dello smartphone, soluzione che oltre ad essere scomoda ha in realtà un effetto transitorio, visto che dopo poco tempo la situazione ritorna al punto di partenza. C’è poi chi propone un’altra soluzione, che prevede la disinstallazione dell’app di Android Auto e la sua successiva reinstallazione tramite il Play Store, ma anche questa pratica sembra funzionare per un periodo di tempo limitato, manifestando nuovamente il problema sopra descritto nel momento in cui si riavvia la vettura.

Non è chiaro a quale causa sia da imputare il problema, se dipenda dai Pixel 8 o dall’aggiornamento ad Android 14 che, come abbiamo già visto, ha causato problemi ad alcuni utenti con il funzionamento del servizio di infotainment dell’azienda; c’è però da considerare che alcuni degli utenti afflitti dal nuovo bug affermano di non riscontrarlo utilizzando ad esempio gli smartphone di Google della precedente generazione.

Insomma, coloro i quali hanno la fortuna di essere già in possesso del loro nuovo Pixel, ma la sfortuna di non poter utilizzare come si conviene Android Auto, dovranno attendere pazientemente che l’azienda identifichi il problema e proponga una soluzione al riguardo.

Continuano le segnalazioni sul malfunzionamento dei comandi vocali

Torniamo ora a trattare un bug simile ad uno già tristemente conosciuto, la prima volta ve ne abbiamo parlato nel mese di agosto, ma anche a inizio mese visto che diversi utenti hanno nuovamente incontrato il problema in questione: si tratta dell’impossibilità di utilizzare i comandi vocali di Android Auto. Il sistema sembrava inizialmente non riconoscere il comando di attivazione “Ehi Google“, mentre adesso diversi utenti sostengono che l’assistente Google si avvia normalmente, ma non recepisce i comandi impartiti, restituendo sempre il messaggio “scusa, non ho capito“.

Questa volta il bug non sembra dipendere dall’assistente, quanto più da Android Auto, visto che se si scollega lo smartphone Google Assistant torna a funzionare senza problemi; le soluzioni solitamente proposte dalla community, come svuotare la cache e cancellare i dati delle due app coinvolte, non sembrano avere alcun effetto, così come non è chiaro se l’eventuale downgrade dell’app Google ad una precedente versione possa in qualche modo ripristinare il funzionamento del sistema.

Il bug in questione non sembra collegato a nessuno smartphone specifico o ad alcun modello di auto in particolare, bisognerà attendere che Google rilasci un aggiornamento correttivo che ripristini una delle funzioni più comode di Android Auto, ovvero l’interazione attraverso i comandi vocali.

