Siamo tristemente abituati a parlarvi dei vari problemi che si presentano in Android Auto, il servizio di infotainment del colosso di Mountain View infatti è famoso per sottoporre agli utenti un considerevole numero di bug e malfunzionamenti vari in maniera ciclica. Di recente abbiamo visto come molti utenti stiano riscontrando problemi con il servizio in questione dopo aver effettuato l’aggiornamento del proprio smartphone ad Android 14, ma abbiamo anche visto scomparire misteriosamente la preziosa barra di navigazione, tanto per fare qualche esempio.

La maggior parte delle volte i malfunzionamenti di Android Auto si possono imputare direttamente a Google, agli aggiornamenti del servizio in questione o di qualche applicazione ad esso strettamente collegata, come la stessa app Google responsabile della gestione dell’assistente vocale; questa volta però sembra che Google non abbia alcuna colpa, i recenti problemi riscontrati da alcuni utenti sembrano infatti causati dalle stesse case automobilistiche.

Android Auto restituisce l’Errore di comunicazione 14 su diverse auto BMW

Stando a quanto riportato sul forum di supporto di Android Auto, alcuni utenti stanno riscontrando l’impossibilità di utilizzare il servizio in questione sulle auto BMW, nello specifico le vetture restituiscono il seguente messaggio: “Errore di comunicazione 14: il software della tua auto non ha superato i controlli di sicurezza di Android Auto“.

Il problema si manifesta per alcuni già da qualche tempo e, ad una prima analisi basata esclusivamente sul messaggio restituito, sembrerebbe che i sistemi di infotainment di alcune vetture non siano stati convalidati dal punto di vista della sicurezza per eseguire Android Auto, il tutto sarebbe dunque risolvibile solo tramite un aggiornamento software da parte di BMW.

Il produttore sarebbe a conoscenza del problema già da qualche mese, secondo alcuni utenti infatti le concessionarie del marchio avrebbero confermato i lavori in corso per trovare una soluzione; per alcuni il problema si è manifestato su vetture nuove, ma solo dopo l’installazione da parte del concessionario di un nuovo pacchetto lingua.

Quelle che solitamente sono le classiche soluzioni ai problemi di Android Auto, ovvero il downgrade ad una precedente versione del software, sono inutili considerando che questa volta il bug non è dovuto al lavoro svolto da Google; il problema si manifesta infatti a prescindere dalla versione del software e anche le soluzioni proposte da alcuni (come assicurarsi che la data e l’ora dell’auto siano impostate correttamente e che i servizi Google Play siano stati aggiornati) non sembrano risolvere la situazione.

Insomma, gli utenti che stanno fronteggiando questo problema dovranno per il momento rinunciare all’utilizzo di Android Auto, almeno finché BMW non avrà identificato con certezza il problema e rilasciato un apposito aggiornamento software correttivo.

Potrebbe interessarti anche: Con questa funzione sarà più semplice disconnettersi da Android Auto