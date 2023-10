Per una volta, trattando l’argomento “problemi di Android Auto“, ci sono buone notizie; il servizio di infotainment offerto da Google è a tutti tristemente noto per i vari bug che si presentano senza preavviso, andando a minare l’esperienza d’uso degli utenti che si affidano al servizio. Recentemente vi abbiamo riportato uno degli ultimi episodi particolarmente fastidiosi, diversi utenti infatti non erano più in grado di utilizzare la barra di navigazione del sistema in questione, misteriosamente scomparsa.

Fortunatamente nelle ultime ore, grazie ad un aggiornamento rilasciato da Google, la situazione sembra essere tornata alla normalità , permettendo agli utenti di tornare ad utilizzare Android Auto in maniera completa.

La barra di navigazione fa il suo ritorno in Android Auto

Il bug in questione ha iniziato a manifestarsi qualche giorno fa, causando una serie di segnalazioni da parte di diversi utenti sul forum di supporto di Google; la problematica era alquanto fastidiosa visto che di fatto eliminava una componente essenziale del servizio, gli utenti afflitti dal bug erano infatti impossibilitati a cambiare applicazione, rimanendo bloccati su Google Maps a meno di utilizzare i comandi vocali per cambiare software.

Se in un primo momento il bug era stato ricondotto ad Android Auto, in seguito grazie alle solite soluzioni proposte dalla community è emerso che il responsabile era in realtà l’app Google, strettamente collegata al servizio di infotainment in quanto responsabile della gestione dell’assistente Google; il downgrade dell’app in questione ad una precedente versione sembrava infatti risolvere, almeno temporaneamente, la situazione per gli utenti che avevano deciso di percorrere questa strada.

Nelle ultime ore però, il colosso di Mountain View ha rilasciato una nuova versione dell’app Google che con la versione 14.140.33 risolve finalmente il problema in questione, riportando la barra di navigazione in Android Auto (anche se l’azienda non ha espressamente commentato il bug in questione, né la sua risoluzione attraverso l’update dell’app Google, le testimonianze degli utenti coinvolti sono più che sufficienti).

Qualora anche voi foste afflitti dal bug in questione e dunque impossibilitati all’utilizzo di Android Auto, non vi resta che provvedere ad aggiornare l’app Google sfruttando il badge sottostante, la risoluzione del problema dovrebbe prescindere dalla versione di Android Auto attualmente installata ma, anche in questo caso, è sempre consigliabile mantenere il servizio aggiornato all’ultima versione.

Potrebbe interessarti anche: L’ultimo problema di Android Auto sembra non essere causato da Google