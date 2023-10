Ci risiamo, torniamo ancora una volta a parlarvi di Android Auto e più nello specifico dei problemi che la piattaforma di infotainment di Google sottopone ai propri utenti, questa volta in realtà il protagonista è una vecchia conoscenza di alcuni, un problema già manifestatosi in passato che ora torna ad inficiare l’esperienza d’uso di alcuni guidatori.

I comandi vocali di Android Auto non funzionano per alcuni utenti

Sono apparse diverse nuove segnalazioni sul blog di supporto di Android Auto, dove gli utenti segnalano a Google l’ennesimo problema con il servizio di infotainment; una delle caratteristiche principali di Android Auto è la possibilità di interagire con il sistema utilizzando unicamente i comandi vocali, si tratta di una comodità non trascurabile mentre ci si trova alla guida, dato che ci consente di non distrarci.

A quanto pare un problema già noto a diversi utenti è tornato a manifestarsi: Android Auto in diversi casi non riconosce il comando vocale “Ehi Google”, necessario per richiamare l’assistente Google. Il bug sembra interessare esclusivamente la frase necessaria per l’attivazione dell’assistente, visto che utilizzando l’apposito tasto a forma di microfono tutto funziona regolarmente e Google Assistant è comunque in grado di eseguire le richieste degli utenti.

In passato Google sembrava aver risolto questo problema, ma pare che un recente aggiornamento di Android Auto o dell’app Google (responsabile della gestione dell’assistente) abbia fatto riemergere un bug molto simile al precedente. L’azienda ha chiesto agli utenti che stanno riscontrando questa problematica di fornire maggiori informazioni, affinché si possa trovare una soluzione in tempi brevi.

La community di appassionati, come spesso accade, propone alcune tra le più classiche soluzioni: se l’attivazione dell’assistente Google tramite l’icona del microfono non fa per voi, potete provare ad eseguire un downgrade alle precedenti versioni disponibili di Android Auto e dell’app Google, pratica che sembra risolvere temporaneamente la problematica in questione (a patto di disattivare gli aggiornamenti automatici).

