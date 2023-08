Siamo ormai tristemente abituati a riportarvi notizie dei diversi problemi che affliggono ciclicamente il servizio di infotainment offerto da Google, Android Auto rappresenta uno strumento molto utile per gli utenti che si trovano alla guida di un veicolo, peccato che spesso e volentieri sia afflitto da svariate problematiche e malfunzionamenti che rischiano di inficiarne l’esperienza d’uso nonché l’utilità.

È esattamente il caso che vi riportiamo oggi, secondo le segnalazioni di diversi utenti sia su Reddit che sul forum di supporto di Google (qui, qui e qui), Android Auto non consente l’utilizzo di una delle funzioni più necessarie al suo funzionamento.

Diversi utenti non possono utilizzare i comandi vocali di Android Auto

I comandi vocali rappresentano una delle funzionalità più utili di Android Auto, permettono all’utente di gestire l’interazione con il sistema di infotainment senza dover fisicamente operare con la vettura, consentendogli di rimanere concentrato sulla guida.

Stando a quanto riportato da svariati utenti negli ultimi due giorni, sembra che i comandi vocali di Android Auto abbiano smesso di funzionare, il problema non sembra collegato a particolari modelli di vetture o smartphone e si presenta con qualsiasi tentativo di attivazione. Cercando di utilizzare i comandi vocali gli utenti si vedono restituire dal sistema il seguente messaggio: “I comandi vocali non sono disponibili al momento”.

Come spesso accade, per diversi utenti sembra che il downgrade ad una versione precedente di Android Auto risolva il problema, anche se è bene specificare che il malfunzionamento non sembra legato ad una versione del software in particolare.

Google dal canto suo non si è ancora espressa ufficialmente sulla questione, è dunque lecito presumere che il team di sviluppatori stia cercando di identificare il problema per poi proporre agli utenti un aggiornamento correttivo. Non ci resta che attendere e sperare che i comandi vocali in Android Auto, vista la loro utilità, tornino a funzionare il prima possibile.

