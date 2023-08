Il team di sviluppatori di Google non lavora soltanto all’introduzione di nuove funzionalità per le app e i servizi offerti dal colosso di Mountain View ma si occupa anche del miglioramento della loro interfaccia e uno degli ultimi esempi in tal senso è quello che ci arriva dal Google Play Store.

Il tema scuro nelle app proprietarie di Google è generalmente più grigio che nero ma nel Google Play Store il colosso statunitense ha deciso di testare una versione molto più scura.

Un tema ancora più scuro per il Google Play Store

Fino a questo momento il tema grigio scuro utilizzato dal Google Play Store è stato identico a quello delle app Google senza tema dei colori dinamici (codice 1F1F1F).

Google Home, Google News e Google TV usano solo un colore di accento blu se necessario (come nella barra in basso) ma per il resto hanno sfondi grigio chiaro.

Il nuovo tema scuro di Google Play Store (codice 131314) non è ancora nero in stile AMOLED ma è decisamente più scuro rispetto a quello della precedente versione.

A seguire alcuni screesnhot che ci offrono un confronto tra l’attuale versione (a sinistra) e quella nuova (a destra) del Google Play Store:

Lo sfondo di ogni schermata è stato aggiornato, inclusi le quattro schede principali, gli elenchi delle app (dove questa modifica è più evidente), la sezione Gestisci app e dispositivo e il menu delle Impostazioni. Il team di Google ha anche reso la barra inferiore più scura, sebbene sia più chiara rispetto al resto dell’app, in modo da offrire un contrasto adeguato.

Al momento questa nuova interfaccia è stata riscontrata sulla versione 37.0.22-29 del Google Play Store (trovate la pagina dedicata su APK Mirror seguendo questo link) e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

