Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono disponibili ufficialmente da oggi, dopo una fase di preordini durata circa 8 giorni, e portano al debutto tantissime novità rispetto ai predecessori, una fra le tante il supporto completo di 7 anni per hardware e software che li rende a prova di futuro.

Arrivati sul mercato con Android 14 (sono i primi due smartphone ad arrivare nativamente con la più recente release del sistema operativo del robottino verde) e con tantissime novità sul fronte del software, i due flagship 2023 Made by Google avrebbero potuto contare su tre ulteriori funzionalità, scartate però da Google prima del lancio. Ecco quali sono.

I Google Pixel 8 avrebbero dovuto avere una modalità desktop

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, partiamo con la prima delle funzionalità attese sui Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ma non disponibili al lancio: parliamo della chiacchieratissima modalità desktop, portata in auge dalle indiscrezioni ma non presente sui due smartphone.

In generale, come avranno avuto modo di apprezzare alcuni possessori di smartphone Samsung o Motorola di fascia alta, la modalità desktop è una funzionalità graditissima in ambito produttività che aggiunge tantissima versatilità allo smartphone: collegando il dispositivo a uno schermo esterno, consente infatti di usufruire di un ambiente desktop, come se fosse un qualsiasi computer portatile.

Google ha scelto di non abilitare il supporto alla USB Type-C Display Port (DP Alt Mode), quella modalità che consente ai dispositivi di connettersi ai display esterni tramite la USB-C.

Il motivo di questa scelta, potrebbe risiedere nella volontà di Google di attendere la conclusione dei lavori in corso per il rinnovamento della modalità desktop di Android; per ciò, tuttavia, potremmo dovere attendere addirittura Android 15.

Registrazione video in 8K: solo rimandata?

In primavera, quando iniziavano a trapelare le specifiche del comparto fotografico dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, si parlava del possibile supporto alla registrazione di video in 8K attraverso il sensore principale (che è uno dei punti di contatto tra i due smartphone).

La registrazione di video in 8K a 30 fps è, in teoria, supportata sia dal sensore presente che dal SoC Google Tensor G3 ma, come previsioni della vigilia, non è stata resa disponibile sul prodotto finale: i due flagship, infatti, si “fermano” al 4K a 60 fps.

Appurato il fatto che l’hardware supporta la registrazione di video in 8K a 30 fps, manca il supporto lato software: pare, infatti, che Google stesse già lavorando dallo scorso anno per aggiungere il supporto alla registrazione in 8K sul Tensor G3 tramite codec h264 ma, a giugno di quest’anno, il colosso di Mountain View ha rimosso questa funzionalità dai Pixel del 2023 (indicati come shusky nell’immagine sottostante, unione dei nomi in codice Shiba e Husky) o, più precisamente, da quelli che arrivano nelle mani degli utenti (il supporto verrà reintrodotto “internamente” per continuare le fasi di test); c’è speranza, quindi, che tale funzionalità possa arrivare in futuro (e con 7 anni di supporto, le speranze sono tante).

Erano attesi anche i filmati “super slow motion”

L’ultima delle tre funzionalità attese ma poi non pervenute sui Google Pixel 8 è la possibilità di registrare filmati slow motion a 480 fps (con risoluzione 720p).

I flagship 2023 del colosso di Mountain View si fermano a 240 fps (con risoluzione 1080p) per i filmati al rallentatore, e nelle fasi preliminari del percorso di sviluppo è emerso che Big G avesse seriamente preso in considerazione di abilitare anche il supporto alla registrazione di filmati slow motion a 480 fps ma quei piani sono stati presto accantonati.

Non è ancora chiaro il perché di questa decisione di Google di tornare sui propri passi ma, addirittura, pare che tale decisione sia stata presa addirittura lo scorso novembre.

