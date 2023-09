Google sta provando da parecchio tempo a convincere Apple ad adottare lo standard RCS per la messaggistica e visto che l’azienda di Cupertino non ne vuole sapere, capita che il colosso di Mountain View prenda in giro l’azienda rivale con varie trovate.

L’adozione dello standard RCS da parte di Apple permetterebbe agli utenti Android di messaggiare con gli utenti iPhone e viceversa con le funzionalità moderne tipiche di piattaforme come ad esempio WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, piuttosto che con i limiti di SMS/MMS.

Google sfotte ancora Apple per la mancanza di supporto RCS

Visto che Apple non cede, l’ultima trovata di Google è un video che rappresenta l’immaginario lancio di un nuovo dispositivo Apple battezzato iPager da utilizzare per messaggiare come negli anni 90 con gli utenti Android.

Nel video Google menziona vari “incubi” come la mancanza di crittografia, chat di gruppo interrotte tra Apple e Android, video di pessima qualità e la famigerata bolla verde per i messaggi Android, visto che gli iPhone non supportano RCS. Google conclude affermando che sarebbe ora che Apple adottasse una forma di comunicazione multipiattaforma al passo coi tempi.

Sebbene finora Apple non abbia dato retta alle implacabili frecciatine di Google, l’azienda di Cupertino potrebbe dover cambiare la sua posizione nei confronti dello standard RCS per via del Digital Markets Act europeo che costringe le grandi piattaforme ad aprirsi a servizi e app rivali.

Per ora la messaggistica RCS su iPhone è possibile tramite soluzioni di terze parti come Beeper, la prima app di chat per iOS supportata dallo standard RCS, a meno che Apple non rilasci veramente un iPager, magari con supporto RCS, si sa mai che diventi un successo commerciale con le manie vintage che corrono di questi tempi.

