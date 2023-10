Samsung è senza dubbio dopo Google l’azienda più attenta alla questione aggiornamenti e garantisce a chi acquista i suoi device un supporto software duraturo, pari al momento a quattro anni di upgrade del sistema operativo e a cinque anni di patch di sicurezza.

Ma è sempre possibile migliorarsi e, pertanto, non c’è da stupirsi se il colosso coreano stia prendendo in considerazione la possibilità di garantire agli utenti un periodo di supporto software ancora più lungo.

Samsung vuole garantire ancora più sicurezza

Ricordiamo che Google ha sfruttato l’occasione del lancio della serie Google Pixel 8 per alzare l’asticella, portando a ben sette anni il periodo di supporto software garantito per gli aggiornamenti dell’OS e delle patch di sicurezza.

In occasione di una recente intervista, Shin-Chul Baik, Principal Engineer and Technical Program Manager of the Security Team della divisione Mobile eXperience di Samsung, ha rivelato che il colosso coreano ha discusso attivamente su cosa dovrebbe fare l’azienda per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza a lungo termine oltre i cinque anni di supporto già offerti.

Ebbene, pare che Samsung si stia preparando per andare oltre l’attuale periodo di cinque anni di supporto e ciò rappresenterà per il produttore un impegno notevole anche per quanto riguarda le risorse da dedicare a tale ambizioso progetto.

C’è da tenere presente, infatti, che al momento ogni mese vengono aggiornati più di 1 miliardo di dispositivi e oltre 10 miliardi ogni anno e sono oltre 150 i device che ricevono aggiornamenti di sicurezza su base mensile, trimestrale o semestrale a livello globale.

In sostanza, Samsung vuole confermarsi l’azienda più attenta alla sicurezza dei suoi dispositivi e portare ad oltre 5 anni il supporto software garantito rappresenta un risultato fondamentale per l’azienda.

Al momento, invece, non vi sono programmi per quanto riguarda l’aumento degli anni di aggiornamenti Android garantiti, che dovrebbero restare 4.

