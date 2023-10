Google Messaggi è uno dei servizi a cui tiene maggiormente il colosso di Mountain View e negli utemi mesi il suo team di sviluppatori ha dedicato molte attenzioni a tale soluzione, implementando diverse novità, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Alla fine dello scorso mese è stato dato il via all’implementazione di una nuova interfaccia per l’applicazione Android di Google Messaggi e in queste ore il colosso di Mountain View ha apportato alcune piccole modifiche anche per gli utenti del client Web.

Due piccole novità per il client Web di Google Messaggi

La prima novità è rappresentata dall’introduzione nell’angolo in alto a sinistra del nuovo logo di Google, ossia una “G” con i quattro colori dell’azienda, che si va a posizionare accanto alla parola Messaggi.

Ma c’è anche un’altra novità per gli utenti del client Web, probabilmente più attesa rispetto al nuovo logo: ci riferiamo alla possibilità di sfruttare le emoji animate nelle conversazioni SMS e RCS.

Si tratta di una funzionalità che è stata implementata nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android lo scorso giugno.

In virtù di tale modifica, le faccine non si trovano più ospitate all’interno di un fumetto e vengono mostrate direttamente sullo sfondo.

Al momento tale funzionalità pare sia ampiamente disponibile su tutti gli altri client, eccezion fatta per gli smartphone (e ciò anche nel canale beta).

Se desiderate provare il client Web di Google Messaggi, non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà al sito dedicato al servizio.

Se invece volte provare le ultime versioni disponibili dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o sul Google Play Store, sfruttando il seguente badge:

