Ieri è emerso che la MIUI 14 potrebbe essere l’ultima della lunga serie, in quanto Xiaomi la sostituirebbe con MiOS basato su AOSP (Android Open Source Project). Tuttavia la società sta sviluppando la quindicesima MIUI da mesi, quindi MiOS potrebbe essere esclusivo per la Cina.

Xiaomi continua comunque a migliorare la MIUI 14 e l’ultimo aggiornamento introduce una nuova funzionalità che consente agli utenti di forzare una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per tutte le applicazioni.

Xiaomi aggiunge l’opzione per forzare 120 Hz su tutte le app

Alcune app tendono a funzionare a 60 Hz anche quando il display dello smartphone è impostato su una frequenza di aggiornamento più elevata, ma grazie a questa nuova funzionalità ora è possibile forzare l’esecuzione di tali applicazioni a una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz.

Questa nuova opzione è disponibile nelle impostazioni “Frequenza di aggiornamento” alla voce “App che utilizzano una frequenza di aggiornamento elevata”.

Toccando l’opzione si aprirà l’elenco delle applicazioni installate sul dispositivo e sarà possibile attivare o disattivare la frequenza di aggiornamento elevata per ogni app.

A breve questa funzionalità dovrebbe diventare disponibile anche per gli altri smartphone del gruppo Xiaomi, oltre che per la MIUI 15, ma al momento non sappiamo se verrà aggiunta a tutti i dispositivi con display ad alta frequenza di aggiornamento.

