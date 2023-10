Fitbit, l’azienda pioniera nel settore dei dispositivi indossabili per il fitness, ha recentemente annunciato l’integrazione di nuove ed avanzate funzionalità di intelligenza artificiale nella sua applicazione mobile. Si tratta di una mossa strategica interessante, che dimostra come l’IA stia rapidamente entrando anche in settori meno scontati e apparentemente lontani dalla tecnologia.

Con questa mossa Fitbit dimostra di voler cavalcare l’onda dell’IA generativa, settore in rapida espansione grazie ad esempi di successo come ChatGPT. L’obiettivo è quello rendere l’app più “smart”, fornendo agli utenti analitiche avanzate e dati estremamente personalizzati. L’intelligenza artificiale si appresta a entrare così anche nel mondo del fitness e del wellness, ambiti in cui il potenziale sembra elevato. Starà ai player del settore sfruttarlo al meglio a beneficio degli utenti.

L’intelligenza artificiale entra nel fitness: Fitbit annuncia nuove funzionalità IA nella sua app

Durante l’evento Made by Google di ottobre, in occasione della presentazione del nuovo smartwatch Google Pixel Watch 2 il CEO di Fitbit James Park ha presentato alcuni esempi di ciò che sarà possibile fare con il supporto dell’IA.

In primo luogo, l’app sarà in grado di confrontare le prestazioni dell’utente nel tempo, ad esempio analizzando i dati di una corsa ed evidenziando differenze rispetto alle uscite precedenti. Non solo: potrà anche fornire spiegazioni automatiche sui fattori che possono aver influito su una certa prestazione, come un sonno disturbato o un percorso più impegnativo del solito.

Tutto ciò si può capire in maniera più diretta da un esempio concreto fatto direttamente dallo stesso Park durante l’evento. Il CEO di Fitbit ha chiesto al suo dispositivo Fitbit di analizzare la sua ultima corsa. L’intelligenza artificiale ha confrontato i dati di questa corsa con quelle precedenti e ha notato un calo del ritmo di 32 secondi per miglio rispetto alla media, tuttavia ha anche rilevato un dislivello maggiore del solito, il che ha comportato un tempo maggiore trascorso alla frequenza cardiaca massima.

L’intelligenza artificiale ha formulato quindi l’ipotesi che il basso livello di sonno di Park durante quella settimana potesse essere un fattore determinante; successivamente l’app Fitbit ha persino generato un grafico per mostrare chiaramente le ipotesi emerse dalla raccolta e analisi dei dati. Questo esempio dimostra come l’intelligenza artificiale possa fornire analisi dettagliate e personalizzate per aiutare gli utenti a comprendere meglio le proprie prestazioni fisiche e le influenze esterne su di esse.

In secondo luogo, l’app sarà in grado di generare consigli personalizzati per l’allenamento, tenendo conto della forma fisica dell’utente e adattando di conseguenza i suggerimenti. Una novità che sembra molto promettente, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al fitness e vuole essere guidato passo passo verso i propri obiettivi.

Ecco le parole di Park in merito all’arrivo di queste nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale:

Vediamo così tante possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per offrire coaching personalizzato, consigli dinamici per l’allenamento e un contesto e una comprensione ancora maggiori.

Quando saranno disponibili le nuove funzioni basate su IA

L’implementazione di queste nuove feature basate su IA all’interno dell’app Fitbit (che di recente ha ricevuto un look tutto nuovo in linea con il Material You) avverrà gradualmente a partire dall’inizio del 2024, con un accesso prioritario per i membri del programma FitBit Labs e possessori degli ultimi modelli di smartphone della serie Pixel, tra cui i nuovissimi Pixel 8 e 8 Pro presentati nel corso dello stesso evento. Si tratta di una scelta strategica da parte dell’azienda che mira a valorizzare l’ecosistema Google puntando sulla perfetta integrazione tra hardware e software.

Potrebbero interessarti anche: Fitbit Charge 6 è ufficiale con tanti passi avanti, compreso il controllo delle app Google e Fitbit sta rinnovando alcuni elementi dell’app Wear OS su Google Pixel Watch