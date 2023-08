In questo afoso primo giorno di agosto Google ha annunciato di aver completamente rinnovato e ridisegnato l’applicazione Fitbit adattandola ai canoni estetici del Material You e ripensandone radicalmente gran parte dell’interfaccia utente.

La mossa arriva al culmine di un periodo di transizione iniziato con l’acquisizione dell’azienda nel 2019 (finalizzata nel 2021) e il lancio di Google Pixel Watch nella seconda metà dello scorso anno, smartwatch il cui comparto fitness ha ripreso a piene mani dall’esperienza e conoscenza maturata da Fitbit nel corso della propria storia. Ora è il turno di una nuova applicazione, scopriamola insieme.

L’app Fitbit abbraccia finalmente il Material You, ecco come sarà

L’interfaccia dell’applicazione è suddivisa in tre macro sezioni raggiungibili nella barra di navigazione inferiore in puro stile Material You: Today, Coach e You. La prima sezione riprende l’impostazione con quattro statistiche principali di cui una posta in primo piano (tutte personalizzabili); il tutto mantenendo l’interfaccia grafica di completamento degli obiettivi tramite gli indicatori circolari che guadagnano una palette colori più rifinita e in simbiosi con i dettami del design language di Google.

Today

La sezione Today è altamente personalizzabile in base alle proprie esigenze e agli obiettivi di salute sui quali ci si vuole concentrare; l’applicazione stessa offre quattro template predefiniti in base a quattro obiettivi diversi ai quali corrispondono diversi parametri corporei:

Diventa più attivo : passi, minuti di zona, calorie bruciate, distanza

: passi, minuti di zona, calorie bruciate, distanza Riduci lo stress : consapevolezza, punteggio di gestione dello stress, sonno

: consapevolezza, punteggio di gestione dello stress, sonno Dormi meglio : sonno, passi, consapevolezza, minuti di zona

: sonno, passi, consapevolezza, minuti di zona Migliora la salute del cuore: cuore, metriche di salute, minuti di zona, esercizio

Coach

La sezione Coach è tutta nuova e integra contenuti gratuiti in cui trovare consigli di allenamento e nutrizione, motivazione e ispirazione per il proprio percorso di allenamento nonché brevi video di allenamenti e meditazione grazie alla collaborazione di brand del calibro di Calm.

La grande novità è la presenza dei contenuti disponibili tramite la sottoscrizione dell’abbonamento a Fitbit Premium tramite il quale accedere a classi virtuali in cui allenarsi in varie discipline, dagli HIIT alle sessioni di danza cardio. L’abbonamento, ovviamente, sblocca una miriade di contenuti aggiuntivi anche per quanto concerne le sessioni di meditazione e allenamenti guidati.

Nella sezione in questione, peraltro, sono presenti dei comodi filtri tramite i quali selezionare la sessione di allenamento adatta alle proprie esigenze non solo in base alla disciplina desiderata ma anche a seconda del tempo a propria disposizione e degli attrezzi in possesso.

You

Infine, la sezione “You” consente di regolare i propri obiettivi di salute, aggiornare le proprie statistiche corporee nonché interagire con i membri della comunità Fitbit e ammirare le medaglie guadagnate nel corso del tempo. Dunque, una sezione in cui riflettere sui propri progressi, stabilirne di nuovi e prendere parte agli eventi della community Fitbit.

Peraltro, Google sottolinea la grande enfasi posta nel rispetto della privacy degli utenti stessi e dei loro dati personali i quali, quando si tratta di applicazioni e servizi di fitness e salute diventano ancora più sensibili in quanto possono includere patologie, terapie farmacologiche e molto altro. In tal senso, conferma il colosso, i dati raccolti dall’app Fitbit non saranno utilizzati da Google Ads e rimarranno separati dai dati in possesso da Big G.

Il redesign dell’applicazione di Fitbit sbarcherà su tutti i dispositivi Android e iOS compatibili il prossimo autunno e appare come l’ennesimo passo compiuto da Google verso la realizzazione di un ecosistema sempre più maturo e coerente in tutte le sue parti in cui, tra queste, il fitness e gli smartwatch giocano un ruolo cruciale.

