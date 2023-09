Dopo il recente annuncio della nuova app Fitbit, l’app per Wear OS ora sta ricevendo alcune modifiche estetiche su Google Pixel Watch.

Sullo smartwatch attualmente Fitbit mostra riquadri relativi a frequenza cardiaca giornaliera, allenamento, avvio rapido dell’ECG, ultima attività, obiettivo principale e sonno.

Gli ultimi due attualmente visualizzano un anello completo che si riempie in senso orario lungo il perimetro per riflettere i progressi, ma ora Fitbit sta passando a un design ad arco con uno spazio vuoto nella parte inferiore, una rappresentazione più simile a un indicatore di velocità.

Fitbit modifica l’interfaccia dell’app Wear OS su Google Pixel Watch

Oltre alle ore di sonno, ora il relativo riquadro visualizza anche i tempi di sonno e di veglia, mentre la qualità del sonno perde la descrizione testuale e mostra solo il numero, visualizzando quindi informazioni più significative in modo da ridurre gli accessi all’app Fitbit.

Infine i titoli delle schede nel feed giornaliero non sono più codificati a colori. Attualmente il blu viene utilizzato per le schede relative all’attività, il rosso per le informazioni cardiache e il viola per i dati del sonno, tonalità che tuttavia vengono ancora usate nei quadranti dei progressi, mentre con le ultime modifiche i titoli sono in grigio chiaro.

Al momento queste novità sono state segnalate con la versione 3.14 di Fitbit per Wear OS su Google Pixel Watch, ma questo aggiornamento non sembra ancora ampiamente implementato.

