Esattamente come preventivato, Google ha presentato oggi un nuovo componente della famiglia Fitbit: parliamo proprio di Fitbit Charge 6, la smartband che è stata protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli tra specifiche tecniche, design, funzionalità, prezzo e disponibilità.

Ecco Fitbit Charge 6 con miglioramenti su tutta la linea

Google lancia quest’oggi Fitbit Charge 6, la nuova generazione di fitness tracker creata per aiutare gli utenti a restare motivati e raggiungere gli obiettivi di salute prefissati, ma non solo. I nuovi sensori avanzati offrono una precisione maggiore nel tracciamento del battito cardiaco durante l’attività fisica rispetto alle precedenti generazioni, fornendo maggiore fiducia nei dati sulla salute durante gli allenamenti. Grazie anche al rinnovato algoritmo per il machine learning, il prodotto può offrire migliori misurazioni del battito cardiaco, indicazioni sul consumo di calorie e sui punteggi quotidiani e un monitoraggio più preciso del sonno. Con l’app Fitbit ECG è possibile valutare il ritmo cardiaco ed eventualmente individuare una fibrillazione atriale, ma anche ricevere notifiche per un ritmo troppo elevato o troppo basso.

Per attività particolarmente intense come HIIT, lo spinning o il canottaggio, viene garantita un’affidabilità superiore del 60% rispetto a Charge 5. In più, Charge 6 può essere collegata via Bluetooth a macchinari per il fitness compatibili (di partner come NordicTrack, Peloton, Concept2 e Tonal) e ad altre app per Android e iOS per visualizzare la frequenza cardiaca in tempo reale. Il nuovo fitness tracker consente persino di controllare app come YouTube Music, Google Maps e Google Wallet direttamente dal polso.

Fitbit Charge 6 mette a disposizione più di 40 modalità di esercizio, tra le quali 20 nuove come lo sci, lo snowboard e il surf, con le quali restituisce statistiche chiave sull’allenamento. Per l’attività all’aperto entra in gioco la connettività GPS integrata, che consente di lasciare “al sicuro” lo smartphone. A tal proposito, il device è compatibile con smartphone dotati di almeno Android 9 Pie o iOS 15.

Grazie ai controlli per YouTube Music, disponibili solo con smartphone Bluetooth collegato e con abbonamento YouTube Music Premium attivo, si può avviare la musica, metterla in pausa e cambiare rapidamente brano all’interno dell’enorme database di più 100 milioni di canzoni. L’app può anche suggerire alcune playlist basate sul tipo di esercizio svolto. Per la prima volta, sul fitness tracker Fitbit fanno capolino alcune utili integrazioni coi servizi Google. Charge 6 può contare su Google Maps per la navigazione passo passo direttamente dal polso e su Google Wallet per i pagamenti in mobilità. Il fitness tracker offre pure la prima funzione di accessibilità di un dispositivo Fitbit con Zoom + Ingrandimento: bastano un paio di tocchi in qualsiasi punto dello schermo per ingrandire le parole sullo schermo se si preferisce un carattere più grande.

Tra le altre funzionalità messe a disposizione da Fitbit Charge 6 abbiamo la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il punteggio per il sonno (che viene mostrato la mattina e si basa su alcuni dati raccolti come il battito e i movimenti nel letto) e la misurazione del livello di stress (attraverso una scansione che misura le risposte fisiche del corpo, e quindi fornisce indicazioni su come gestirsi al meglio). Di recente, come abbiamo visto, Fitbit ha anche annunciato il rinnovamento completo dell’app, ora ancora più completa e semplice da utilizzare per tenere traccia dei progressi.

Prezzo e uscita di Fitbit Charge 6

Fitbit Charge 6 sarà disponibile al prezzo consigliato di 159,95 euro su Amazon, Fitbit.com e Google Store nelle colorazioni Obsidian/Black Aluminum, Porcelain/Silver Aluminum e Coral/Champagne Gold Aluminum. Su Fitbit.com vengono resi disponibili nuovi accessori aggiuntivi, come il cinturino in tessuto Ocean e il cinturino sportivo Hazel (quest’ultimo anche per Charge 5), i nuovi cinturini in pelle Desert Tan e Ocean in tessuto per gli smartwatch del marchio e i nuovi cinturini traslucidi e in maglia di acciaio inossidabile nero per Fitbit Inspire 3.

