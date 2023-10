In occasione dell’evento di lancio della serie Google Pixel 8 il colosso di Mountain View si è dedicato anche ad altri popolari prodotti dell’azienda, come ad esempio ia suoi dispositivi smart home.

E una delle novità più interessanti è rappresentata senza dubbio dalle funzionalità studiate per migliorare l’esperienza offerta agli utenti attraverso le notifiche semplificate che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa.

Come migliora Google Home con l’intelligenza artificiale

La gamma Nest Doorbell è molto apprezzata dagli utenti ma un limite è rappresentato da una sorta di assalto di notifiche che si riceve per ogni piccola cosa che accade fuori dalla propria porta o dall’intera casa.

E si tratta di notifiche che non è possibile disattivare, in quanto la loro importanza è fondamentale per il funzionamento di questo tipo di dispositivi.

Ebbene, pare che il team di Google abbia una soluzione e ha annunciato una nuova funzionalità per la piattaforma Google Home che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per semplificare tali notifiche.

Stando a quanto è stato spiegato da Google, in un breve riepilogo gli utenti avranno la possibilità di vedere esattamente cosa è successo, in base a ciò che il modello basato sull’intelligenza artificiale è in grado di identificare nel filmato registrato.

E così gli utenti potranno subito scoprire quanti volti sono stati riconosciuti o non riconosciuti, la quantità di pacchi visti e quanti veicoli sono passati.

Gli utenti potranno quindi chiedere al modello AI di Google Home app informazioni su quel riepilogo, per esempio per avere informazioni sulla consegna di un determinato pacco e potranno anche impostare apposite automazioni.

Google ha precisato che questa serie di funzionalità sperimentali verrà implementata l’anno prossimo e sarà interessante vedere sul campo quanto tali novità saranno in grado di rendere la vita più piacevole agli utenti.

