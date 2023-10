Quando si tratta di aggiornamenti e patch di sicurezza, Samsung è uno dei migliori produttori in questo campo, garantendo per la maggior parte dei suoi dispositivi, anche di fascia media o bassa, aggiornamenti per almeno tre anni dopo il loro arrivo sul mercato. Quando questi dispositivi stanno per arrivare alla fine del loro supporto, l’azienda riduce la frequenza di questi aggiornamenti prima di interromperli del tutto.

Di solito, Samsung comunica quali dispositivi hanno subito una riduzione nell’accesso agli aggiornamenti di sicurezza o sono stati declassati quando fornisce dettagli sulle ultime patch di sicurezza mensili. L’azienda ha pubblicato il bollettino di sicurezza di ottobre 2023 nelle scorse ore, e questa volta alcuni dispositivi sono stati declassati da un programma trimestrale a semestrale, mentre altri non riceveranno più alcun aggiornamento.

Ecco quali dispositivi di Samsung non riceveranno più aggiornamenti

Tra i dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza da ora in poi troviamo il Samsung Galaxy Tab S6 nella variante Wi-Fi/LTE, mentre la variante 5G del tablet e il Tab S6 Lite continueranno ancora a ricevere aggiornamenti regolarmente. A questo si aggiungono anche il Samsung Galaxy A90 5G, modello di fascia alta della serie A lanciato qualche anno fa, insieme a Galaxy M10s e Galaxy M30s, per i quali è arrivata ufficialmente la fine del supporto software.

Tra i dispositivi che invece riceveranno aggiornamenti di sicurezza con meno frequenza troviamo Samsung Galaxy A03s, Galaxy M32 e variante 5G e Galaxy F42 5G. Questi smartphone passeranno da un programma di aggiornamenti trimestrale ad un programma semestrale, ricevendo quindi solo due aggiornamenti di sicurezza all’anno prima della fine del loro supporto.

In linea di massima Samsung rispetta sempre il proprio programma di aggiornamenti, a meno che non vengano trovate gravi falle di sicurezza in uno dei dispositivi di questa lista. Se possedete uno tra questi dispositivi, quindi, sappiate che a breve non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e sarebbe il caso di passare ad un modello più recente e supportato.

