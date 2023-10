Oggi è una giornata ricca di novità per quanto riguarda il mondo Android: questa mattina Samsung ha svelato la sua nuova linea FE, mentre nel pomeriggio abbiamo dato il benvenuto a Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, e persino a Pixel Watch 2 e (finalmente) ad Android 14 in versione stabile. Sul Google Store sono già disponibili per l’acquisto tutte le novità, ma anche un’interessante serie di accessori dedicati agli smartphone e allo smartwatch: andiamo insieme a scoprire questi ultimi.

Cover, cinturini e non solo per Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2

Gli acquirenti di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro avranno l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli accessori. Sul Google Store sono già disponibili all’acquisto tantissime cover e soluzioni proteggi schermo: davvero difficile non riuscire a trovare cover di vostro gradimento, visto che si possono scegliere cover tradizionali in tante colorazioni per entrambi gli smartphone, cover trasparenti, cover magnetiche, cover in pelle, cover Spigen e non solo.

Più precisamente, sul Google Store sono disponibili i seguenti accessori per Pixel 8 e Pixel 8 Pro:

Case-Mate doppia protezione della lente in vetro temperato per Pixel 8 Pro a 17,99 euro

Case-Mate doppia protezione della lente in vetro temperato per Pixel 8 a 17,99 euro

proteggi schermo Case-Mate Ultra Glass per Pixel 8 Pro a 22,99 euro

proteggi schermo Case-Mate Ultra Glass per Pixel 8 a 22,99 euro

cover trasparente Case-Mate Signature per Google Pixel 8 a 26,99 euro

cover ITSKINS Hybrid R // Trasparente per Pixel 8 Pro a 29,99 euro

cover ITSKINS Hybrid R // Trasparente per Pixel 8 a 29,99 euro

cover Spigen Tough Armor per Google Pixel 8 Pro da 35,61 euro

cover Spigen Tough Armor per Google Pixel 8 da 35,61 euro

cover Spigen Slim Armor CS per Pixel 8 Pro da 35,61 euro

cover Spigen Slim Armor CS per Pixel 8 da 35,61 euro

cover in silicone per Google Pixel 8 Pro nelle colorazioni Azzurro cielo, Corallo, Verde menta, Grigio creta e Grigio antracite a 39,99 euro

cover in silicone per Google Pixel 8 nelle colorazioni Grigio verde, Corallo, Verde menta, Rosa e Grigio antracite a 39,99 euro

cover magnetica ultra sottile Mous per Google Pixel 8 Pro a 39,99 euro

cover magnetica ultra sottile Mous per Google Pixel 8 a 39,99 euro

cover Case-Mate Karat Touch of Pearl per Pixel 8 Pro a 44,99 euro

cover Case-Mate Karat Touch of Pearl per Pixel 8 a 44,99 euro

cover in pelle Bellroy per Google Pixel 8 a 49 euro

cover in pelle Bellroy per Google Pixel 8 Pro a 55,99 euro

cover magnetica protettiva Mous per Pixel 8 Pro a 59,99 euro

cover magnetica protettiva Mous per Pixel 8 a 59,99 euro

Cover Mous IntraLock per Pixel 8 Pro a 64,99 euro

cover Mouse IntraLock per Pixel 8 a 64,99 euro

Non possiamo parlare di prezzi particolarmente accattivanti, ma comunque la scelta è decisamente ampia per tutti i gusti. Sul Google Store sono poi disponibili accessori per Google Pixel Watch 2, come il cavo per la ricarica rapida USB-C (a partire da 29 euro) e diversi cinturini di ricambio: ce ne sono a maglia metallica (a partire da 139 euro), in tessuto (da 59 euro), sportivi (da 49 euro), sportivi perforati (da 49 euro), modelli elastici (da 59 euro), metallici slim (da 189 euro), in pelle lavorata (da 79 euro) e in pelle bicolore (da 79 euro), con tante colorazioni. Dovrebbe trattarsi di cinturini adatti anche a Google Pixel Watch di prima generazione, che sullo store ufficiale italiano non è mai arrivato.

Se siete interessati a scoprire o ad acquistare gli accessori per Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 potete seguire questo link al Google Store.

