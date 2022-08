In data odierna, 2 agosto 2022, WINDTRE ha dato un importante annuncio: è nata una partnership commerciale con Enjoy finalizzata alla vendita di smartphone ricondizionati (smartphone “ecologici”) attraverso i canali dell’operatore.

WINDTRE vende smartphone ricondizionati

Non solo nuovi arrivi come il particolare Nothing Phone (1) portato in Italia proprio da WINDTRE, dunque, ma anche iniziative in favore dell’ecosostenibilità, con l’operatore che ha scelto di collaborare con un’azienda specializzata nel settore per dare una seconda vita ai dispositivi ricondizionati.

Ecco in quali termini la collaborazione con Enjoy è stata presentata da Fabrizio De Lorenzo, Head of Mobile & Home Devices di WINDTRE:

«Dopo il lancio delle ECO-SIM, questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel rendere più green le proposte commerciali di WINDTRE. Un’opportunità in più per fornire ai clienti un servizio di qualità e attento all’ambiente».

Grazie alla suddetta partnership, alcuni modelli di smartphone ricondizionati sono disponibili all’acquisto nei negozi WINDTRE. Questi smartphone, come di consueto, vengono sottoposti a vari test preventivi, per poi essere rigenerati e sanificati. Inoltre, la loro messa in vendita presuppone il superamento di un’attenta ispezione hardware e software finale che ne certifica la conformità rispetto agli standard qualitativi di mercato.

WINDTRE permette di acquistare gli smartphone ricondizionati sia a rate in abbinamento ad offerte di rete mobile che in un’unica soluzione. Quale che sia la modalità di acquisto scelta dal cliente, il prodotto è sempre coperto da 12 mesi di garanzia.

Esempi di modelli disponibili

Allo stato attuale, la pagina dedicata del sito ufficiale WINDTRE riporta soltanto due modelli, iPhone SE 64 GB e iPhone XR 64 GB. Ecco tutte le soluzioni proposte:

iPhone SE (Enjoy Ricondizionato) 64GB: a rate : con Di Più Unlimited 5G con Easy Pay , include GB illimitati con 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, 200 minuti verso l’Estero, Call Center senza attese e prevede un costo di 29,99 euro al mese per l’offerta e una rata mensile di 0 euro per lo smartphone; con Di Più Full 5G Summer Edition con Easy Pay , include 150 GB con 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, 50 minuti verso l’Estero, Call Center senza attese e prevede un costo di 14,99 euro al mese per l’offerta e di 5,99 euro al mese per lo smartphone; con Di Più Lite 5G con Easy Pay , include 50 GB con 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS e prevede un costo di 12,99 euro al mese per l’offerta e una rata di 6,99 euro al mese per lo smartphone. in un’unica soluzione : a 329,90 euro.

iPhone Xr (Enjoy Ricondizionato) 64GB: a rate : con Di Più Unlimited 5G con Easy Pay , include GB illimitati con 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, 200 minuti verso l’Estero, Call Center senza attese e prevede un costo di 29,99 euro al mese per l’offerta e una rata mensile di 0 euro per lo smartphone; con Di Più Full 5G Summer Edition con Easy Pay , include 150 GB con 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, 50 minuti verso l’Estero, Call Center senza attese e prevede un costo di 14,99 euro al mese per l’offerta e di 6,99 euro al mese per lo smartphone; con Di Più Lite 5G con Easy Pay , include 50 GB con 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS e prevede un costo di 12,99 euro al mese per l’offerta e una rata di 7,99 euro al mese per lo smartphone. in un’unica soluzione : a 389,90 euro.



L’impegno di WINDTRE per la sostenibilità

L’inserimento nel listino di smartphone ricondizionati fa parte dell’impegno di WINDTRE per una maggiore sostenibilità. L’azienda ha già definito un piano con obiettivi importanti e già alla fine del 2021, ad esempio, ha ridotto di quasi un terzo le emissioni di CO 2 , puntando a loro azzeramento entro il 2030.

Tra le altre iniziative messe in campo è possibile ricordare le nuove ECO-SIM dell’operatore. Se siete curiosi di saperne di più, visitate il sito WINDTRE.

