Se avete letto il nostro speciale dedicato allo smaltimento dei vecchi smartphone, saprete che una delle iniziative più interessanti nell’ottica dell’ecosostenibilità è quella relativa al ricondizionamento degli smartphone. Very Mobile, il brand virtuale di WINDTRE, dimostra di essere molto attento a queste tematiche, come conferma la nuova partnership con Refurbed, brand specializzato nel recupero e nella rivendita di smartphone usati.

Smartphone ricondizionati per tutte le tasche

Per poter accedere alle offerte è ovviamente necessario essere clienti Very Mobile e accedere a questa pagina. Very Mobile e Refurbed hanno selezionato alcuni dei modelli più interessanti ma nel caso foste alla ricerca di altri telefono potrete trovarli sul sito Refurbed, al quale verrete reindirizzati dopo aver scelto il modello di vostro interesse.

I prezzi indicati sono relativi alla condizione “Come nuovo”, che vi garantisce la possibilità di portarvi a casa uno smartphone pari al nuovo, senza graffi visibili, testati e igienizzati e con il software ripristinato alle condizioni di fabbrica. Tuttavia è possibile risparmiare ulteriormente, scegliendo una qualità inferiore, come “Molto Buono” e “Buono”, con telefoni impeccabili dal punto di vista hardware ma con qualche lieve segno di usura che non compromette l’esperienza d’uso.

Ovviamente i dispositivi Apple la fanno da padrone, con i prezzi che partono da poco più di 140 euro per un iPhone 7 per arrivare a poco più di 600 euro per un iPhone 12, prezzi decisamente allettanti per chi vuole un telefono ancora attuale senza spendere cifre esagerate.

Sono poi disponibili alcuni modelli smartphone, che vanno da Galaxy S8 a Galaxy S10+, telefoni ancora performanti per tantissimi utenti, senza scordare la serie P30 di Huawei, l’ultima con servizi Google e ancora ottima dal punto di vista del comparto fotografico.

Una volta scelto il modello da acquistare dovrete inserire il numero Very Mobile per ricevere un codice necessario per completare l’acquisto sul sito di Refurbed. Una volta completato il pagamento riceverete un voucher del valore di 34,90 euro valido per l’acquisto di una cover eco-friendly sul sito di Caseable.

Ricordiamo infine che gli smartphone ricondizionati sono coperti da una garanzia minima di 12 mesi e che è possibile richiedere il pagamento dilazionato in tre rate. La batteria, inoltre, ha una capacità pari almeno all’80% rispetto a quella nuova, per garantire comunque un’ottima autonomia.

