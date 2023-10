Di tanto in tanto i vari operatori telefonici introducono delle rimodulazioni tariffarie e l’ultima della serie è quella che è stata annunciata da Fastweb.

La nuova rimodulazione entrerà in vigore mercoledì 1 novembre 2023 e comporterà per gli utenti interessati un aumento del canone mensile variabile (da 0,05 euro fino a 5 euro).

La rimodulazione di Fastweb di novembre

Sul sito ufficiale, nella sezione dedicata alle informazioni, l’operatore giustifica così la decisione di aumentare il canone mensile:

E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta.

Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile.

Queste sono le offerte coinvolte dalla rimodulazione con i relativi range di aumento:

Fastweb Mobile da 0,05 a 5,00 euro

Fastweb Mobile Ver2 da 0,05 a 5,00 euro

Fastweb Mobile Ver3 da 0,05 a 5,00 euro

Fastweb NeXXt Mobile da 2,00 a 4,00 euro

Fastweb NeXXt Mobile Mini da 0,05 a 5,00 euro

Fastweb NeXXt Mobile Unlimited da 2,00 a 5,00 euro

Mobile 250 da 1,26 a 5,00 euro

Mobile 500 da 1,26 a 5,00 euro

Mobile 700 8GB da 2,00 a 5,00 euro

Mobile Freedom da 1,14 a 5,00 euro

Mobile Freedom 10GB da 1,17 a 5,00 euro

Mobile Freedom Special da 2,00 a 5,00 euro

Mobile Fuel da 1,09 a 5,00 euro

Mobile Giga da 2,00 a 5,00 euro

Mobile Voce da 1,00 a 5,00 euro

A partire da oggi i clienti Fatweb interessati da questa rimodulazione saranno avvisati con un’apposita comunicazione e, in caso di mancata accettazione della modifica, avranno diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 15 gennaio 2024. Ciò sarà sarà possibile attraverso i seguenti canali:

inviando una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) o una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

recandosi presso un negozio Fastweb

contattando il Servizio Clienti Fastweb

tramite MyFastweb, specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”

