Questa settimana torna la Champions League con il secondo turno della fase a gironi, che vede impegnate Milan, Inter, Napoli e Lazio, e per l’occasione OPPO lancia un nuovo concorso sul suo negozio online ufficiale: acquistando uno smartphone delle serie Reno10 e Reno8 è possibile provare a vincere i biglietti per una delle partite della competizione. Vediamo che funziona e come partecipare all’estrazione.

OPPO regala i biglietti della Champions League con Reno10 e Reno8

Come ormai dovreste sapere, OPPO è Official Global Partner della UEFA Champions League, e proprio per questo dà la possibilità ad alcuni fortunati acquirenti di assistere alle partite delle squadre italiane. Più precisamente i match sono i seguenti:

Lazio – Celtic , 28 novembre 2023

, 28 novembre 2023 Milan – Borussia Dortmund , 28 novembre 2023

, 28 novembre 2023 Napoli – Sporting Braga , 12 dicembre 2023

, 12 dicembre 2023 Inter – Real Sociedad, 12 dicembre 2023

Per partecipare all’estrazione è necessario acquistare un nuovo smartphone Android su OPPO Store: in particolare il concorso riguarda i modelli OPPO Reno10 5G, OPPO Reno10 Pro 5G, OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G. Per chi non li conoscesse, si tratta di modelli di fascia media o medio-alta, con display AMOLED e comparti fotografici particolarmente apprezzati. Il modello di punta tra i quattro è Reno10 Pro 5G, che offre schermo da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX890 da 50 MP (con OIS), teleobiettivo IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare IMX355 da 8 MP, e una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 80 W. Il meno costoso è invece OPPO Reno8 5G, lanciato lo scorso anno con display da 6,43 pollici con refresh rate di 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 1300 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 + 2 + 2 MP e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Come funziona il nuovo concorso OPPO per la Champions League dunque? Per provare a vincere i biglietti è necessario acquistare su OPPO Store un modello tra OPPO Reno10 5G, Reno10 Pro 5G, Reno8 5G e Reno8 Pro 5G entro il 31 ottobre 2023. L’estrazione dei vincitori si terrà entro il 15 novembre 2023, ma purtroppo non c’è la possibilità di esprimere una preferenza in merito alle partite. Per ulteriori informazioni potete recarvi qui, mentre ai link qui sotto potete procedere all’acquisto dei modelli aderenti nelle varie colorazioni.

