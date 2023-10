Google ha appena presentato Chromebook Plus, una nuova certificazione che servirà a identificare i modelli di Chromebook di fascia migliore. La dicitura consentirà al pubblico di individuare più rapidamente i dispositivi che dispongano di alcune specifiche caratteristiche minime, in modo simile al programma Intel Evo dei PC con Windows. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la lista di specifiche “minime” richieste.

Google presenta Chromebook Plus per aiutare a identificare i modelli migliori

Nasce oggi il marchio Chromebook Plus, che servirà per aiutare le persone a scegliere il loro prossimo Chromebook. L’idea è quella di dare una mano al pubblico meno esperto, che magari non familiarizza un granché con certe specifiche tecniche, e di semplificare a “colpo d’occhio” l’individuazione dei modelli più prestanti.

Per disporre della certificazione Chromebook Plus, i dispositivi con ChromeOS devono avere le seguenti caratteristiche minime:

schermo IPS a risoluzione Full-HD (o superiore)

(o superiore) CPU Intel Core i3 di 12a generazione (o superiore) oppure AMD Ryzen 3 serie 7000 (o superiore)

di (o superiore) oppure (o superiore) almeno 8 GB di RAM

almeno 128 GB di memoria interna

di memoria interna webcam a risoluzione 1080p o superiore con riduzione del rumore

Curiosamente non ci sono indicazioni sulla capacità della batteria o sul numero minimo di ore di autonomia, ma solitamente prodotti dotati delle caratteristiche qui sopra sono in grado di reggere un buon numero di ore. Raggiunto dai colleghi di The Verge, il portavoce di Google Peter Du ha dichiarato che “tutti i Chromebook devono soddisfare un requisito di durata della batteria di 10 ore in base agli standard di test interni“. Ha poi aggiunto che “sebbene non sia un nuovo requisito per Chromebook Plus come lo schermo 1080p o gli 8 GB di RAM, anche i laptop Chromebook Plus devono attenersi a questo“.

Non solo forza “bruta”: ecco le chicche software garantite da Chromebook Plus

I Chromebook che riceveranno la certificazione in questione avranno inoltre accesso a funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle videochiamate, sia lato audio sia lato video, con riduzione del rumore in background e la possibilità di sfocare lo sfondo. Questo indipendentemente dall’app o dal servizio utilizzato (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e così via). L’IA è protagonista anche altrove, ad esempio all’interno di Google Foto: Google sta infatti portando la funzione Magic Eraser vista sui Pixel nei dispositivi Chromebook Plus; per chi non lo sapesse, si tratta di una funzionalità utile per rimuovere rapidamente oggetti o elementi non voluti dagli scatti.

In più, vengono integrate funzionalità di modifica avanzate aggiuntive, come un effetto HDR per migliorare la luminosità e il contrasto, o la possibilità di aggiungere sfocature nei ritratti già esistenti. A disposizione poi sui Chromebook in questione una nuova funzione di sincronizzazione, in grado di mantenere sempre accessibili i file di Google Drive (mentre si è online o offline) sfruttando lo spazio di archiviazione di (almeno) 128 GB. Molte delle funzionalità di Chromebook Plus legate all’intelligenza artificiale possono funzionare perfettamente in accoppiata a Duet AI per Google Workspace.

Non è finita qui, perché Chromebook Plus consente di lavorare su progetti di grafica più impegnativi, come quelli che toccano Adobe Photoshop web o Adobe Express Premium. Grazie ad Adobe Firefly si possono facilmente modificare i contenuti per crearne di ideali per social media, volantini e tanto altro. Visto che per queste funzionalità serve un abbonamento, Google regala tre mesi di Adobe Photoshop web ed Express con l’acquisto. Per i video c’è LumaFusion con la sua suite di strumenti pensati sia per i professionisti che per gli utenti alle prime armi: con i dispositivi Chromebook Plus è previsto uno sconto del 25% per l’acquisto della licenza.

Le novità in arrivo: modelli in uscita e funzionalità per il 2024

Google ha inoltre annunciato l’arrivo di ulteriori novità per i modelli Chromebook Plus durante il 2024, tra le quali l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema operativo ChromeOS. La casa di Mountain View ci mostra oggi qualche anticipazione.

Gli sviluppatori stanno semplificando la stesura di contenuti brevi, con la possibilità di ottenere rapido aiuto con un semplice clic del tasto destro, sia che si tratti di una recensione per un ristorante che di un post da pubblicare sui social. Google sta lavorando a una funzionalità dedicata ai prodotti Chromebook Plus per la generazione di immagini, che può essere utile per modificare alcuni aspetti del sistema o per creare rapidamente sfondi personalizzati; sfondi IA generativi potranno essere aggiunti anche alle videochiamate.

I primi dispositivi certificati Chromebook Plus saranno in vendita negli Stati Uniti a partire dall’8 ottobre 2023. Sono già otto i modelli annunciati insieme ai partner:

Acer Chromebook Plus 515

Acer Chromebook Plus 514

ASUS Chromebook Plus CM34 Flip

ASUS Chromebook Plus CX34

HP Chromebook Plus 15.6″

HP Chromebook Plus x360 14c

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus

Lenovo Slim 3i Chromebook Plus

Alcuni modelli esistenti dotati delle caratteristiche minime citate più su saranno aggiornati nelle prossime settimane per accogliere le funzionalità di cui abbiamo parlato. La lista pubblicata da Google include i seguenti modelli specifici, con aggiornamento previsto a partire dal 17 ottobre 2023:

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W, CP714-2WN)

Acer Chromebook 516 GE (CBG516-1H)

Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT)

ASUS Chromebook CM34 Flip (CM3401)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

Dell Latitude 5430 Chromebook

Dell Latitude 5430 2-in-1 Chromebook

Framework Laptop Chromebook Edition

HP Chromebook 15.6 15a-nb0xxx (xxx: 001~999)

HP Chromebook x360 14″ (14c-cd0xxx) (xxx: 001~999)

HP Dragonfly Pro Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP Elite c640 14″ G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

Lenovo Flex 5i Chromebook 14” (IP Flex 5 Chrome 14IAU7)

IdeaPad Flex 5i Chromebook (14″, 7) (IP Flex 5 Chrome 14IAU7)

IdeaPad Gaming Chromebook 16″

Lenovo Slim 3i Chromebook 14″

IdeaPad Slim 3i Chromebook (14″, 8)

Lenovo ThinkPad C14 Chromebook

Lenovo 5i Chromebook 16″

IdeaPad 5i Chromebook (16″, 7)

Lenovo 14e Chromebook Gen 3

