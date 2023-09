Il rapporto di Canalys relativo al secondo trimestre 2023 porta a galla una situazione allarmante per quanto riguarda il mercato degli smartphone nel Nord America.

I dati sono preoccupanti in quanto le vendite di smartphone continuano a diminuire, eccetto per Google che è nettamente in controtendenza grazie ai suoi smartphone Pixel.

Il secondo trimestre del 2023 è stato negativo per i principali produttori di smartphone come Apple, Samsung, Motorola e TCL, mentre l’azienda di Mountain View ha segnato una crescita del 59%.

Google è l’unico produttore di smartphone in crescita nel Nord America

Nonostante l’intero mercato sia calato del 22% su base annua, Google è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato dal 2% al 4%, avvicinandosi a TCL e Motorola.

Anche i produttori cinesi sono in negativo, mentre Google ha raddoppiato le sue vendite di smartphone rispetto allo scorso anno.

Il dato lascia ben sperare per il quarto trimestre, quando la società lancerà i nuovi smartphone della serie Google Pixel 8.

Dall’analisi emerge anche che Apple è ancora padrona del settore con una quota di mercato che nel secondo trimestre 2023 è passata dal 52% al 54%, nonostante il calo del 20% delle spedizioni su base annua.

Ben staccata, ma ancora saldamente al secondo posto, c’è Samsung con il 24% di quota di mercato, due punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente.

