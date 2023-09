Si conferma un periodo di grande rinnovamento per NOW, la piattaforma streaming di Sky arrivata in Italia qualche anno fa, che all’inizio del mese ha annunciato una vera e propria rivoluzione, introducendo l’opzione Premium e rivedendo il costo dei pacchetti già esistenti.

A queste novità se ne aggiunge una fresca di giornata: l’app ufficiale di NOW sbarca finalmente su tutte le Android TV con Google TV, ampliando di molto il parco dispositivi tramite cui è possibile usufruire dei contenuti, in diretta e streaming, messi a disposizione agli utenti tramite abbonamento.

L’app ufficiale di NOW è disponibile su Android TV

Molti di voi conosceranno NOW, la piattaforma streaming che consente di avere accesso ai film, alle serie TV, ai programmi di intrattenimento, allo sport e ai vari canali in diretta di Sky, il tutto attraverso un’interfaccia ottimizzata per la fruizione da smartphone, tablet, PC o TV.

Ad alcuni mesi di distanza dal falso allarme dello scorso novembre, NOW sta ora mandando una mail per avvisare i propri abbonati che l’app ufficiale della piattaforma è finalmente disponibile per tutte le smart TV Android TV con Google TV, anche in Italia (a novembre la notizia riguardava il solo Regno Unito).

Aprendo il Google Play Store, l’app sarà finalmente presente nel catalogo e potrà essere scaricata e installata senza problemi (la versione attualmente in distribuzione è la 5.8.1-AndroidTV-IT) sulle smart TV che rispecchiano i requisiti, ovvero quelle che abbiano Android TV (8.0 e versioni successive) con Google TV.

Qui sotto potete trovare il badge per effettuare il download dell’app dal Google Play Store. Nel caso in cui l’app di NOW non fosse ancora compatibile con la vostra smart TV, vi invitiamo a riprovare tra qualche ora o al massimo giorno (dato che, come sempre, gli aggiornamenti delle app vengono distribuiti gradualmente).

Ci sono due novità anche per chi usa l’app su Apple TV o PC

Oltre a rendere compatibile l’app con le Android TV, NOW ha rilasciato altre due interessanti novità. Per coloro che utilizzano la piattaforma attraverso una Apple TV compatibile, c’è una nuova interfaccia pensata per rendere la visione dei contenuti più semplice e intuitiva.

Per coloro che sfruttano NOW da computer, invece, arriva quella che viene definita dalla piattaforma come la “nuovissima esperienza da computer“: in soldoni, è stato fatto fuori il plugin, necessario finora per la visione dei contenuti; una volta effettuato il login e avere scelto il contenuto da guardare, questo si aprirà direttamente attraverso l’interfaccia Web.

Attraverso quali dispositivi è possibile utilizzare NOW?

Di seguito riportiamo quindi tutta la lista di dispositivi tramite cui è possibile guardare i contenuti, in diretta e streaming, facenti parte del catalogo di NOW:

In conclusione, per attivare una delle offerte NOW è possibile seguire il link qui di sotto per accedere al sito ufficiale, registrarsi e scegliere i pass di proprio interesse (tra Sport, Cinema, Entertainment e i pass congiunti).

