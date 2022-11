Il momento è finalmente arrivato: l’app NOW ufficiale è disponibile su Android TV e Google TV. Il servizio streaming di Sky, arrivato in Italia col nome NOW TV e ormai disponibile da diversi anni, può dunque contare sulla propria app anche al di fuori dei sistemi operativi finora supportati, come quelli di Samsung ed LG.

NOW è disponibile su Android TV e Google TV con l’app ufficiale

L’app ufficiale NOW è ora disponibile sulle smart TV e sui dispositivi con Android TV e Google TV come sistemi operativi. Grazie ad essa sarà possibile accedere a film, serie TV ed eventi sportivi direttamente, tramite un’interfaccia appositamente ottimizzata per questo genere di dispositivi. L’app è in fase di distribuzione anche in Italia: come specificato nella pagina di supporto ufficiale di NOW, per l’installazione è necessario disporre di una smart TV con almeno Android TV 8.0.

Attraverso l’app NOW è possibile avere accesso a film, serie TV e sport e ai canali della piattaforma Sky con la nuova interfaccia ottimizzata: tra gli ultimi contenuti, che abbiamo segnalato nel nostro articolo mensile (link in fondo), possiamo citare The Batman, The Northman e The Lost City tra i film, ma anche le serie TV come The White Lotus (seconda stagione) e Il Grande Gioco. Vi lasciamo al badge per il download dell’app dal Google Play Store. Nel caso NOW non sia ancora compatibile con la vostra smart TV vi invitiamo a riprovare tra qualche ora o al massimo giorno.

Leggi anche: Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a novembre? Le novità tra film, serie TV e originals