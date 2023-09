Nel corso della mattinata italiana, Samsung ha svelato ufficialmente due nuovi smartphone Android di fascia bassa facenti parte della serie Galaxy A, momentaneamente per il mercato malese: parliamo di Samsung Galaxy A05 e Galaxy A05s.

I due dispositivi, anticipati da un buon numero di indiscrezioni, sono realizzati secondo la più recente filosofia di design che caratterizza tutti gli smartphone 2023 del colosso sudcoreano e, rispetto ai predecessori, migliorano sul fronte delle prestazioni e della velocità di ricarica.

Samsung ha svelato due nuovi smartphone di fascia bassa

Come anticipato in apertura, Samsung ha annunciato i due nuovi smartphone di fascia bassa Galaxy A05 e Galaxy A05s che migliorano sensibilmente quanto offerto dai predecessori, soprattutto dal punto di vista delle performance.

Il Galaxy A05 può contare sul SoC Helio G85 di MediaTek (in luogo dell’Helio P35 presente su Galaxy A04), mentre Galaxy A05s può contare sul SoC Snapdragon 680 di Qualcomm (in luogo dell’Exynos 850 presente su Galaxy A04s). In entrambi i casi, troviamo i SoC affiancati da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (purtroppo solo eMMC 5.1), espandibile tramite scheda microSD.

Cambia il design, che ora si ispira a quello dell’intera gamma Galaxy del 2023, sdoganato dai Galaxy S23 e riproposto via via da tutti i nuovi prodotti: alla pari di tutti gli smartphone di fascia bassa, la fotocamera anteriore (da 8 megapixel su A05 e da 13 megapixel su A05s) non è collocata all’interno di un foro ma all’interno di un notch a goccia che interrompe il display. A proposito, il display rimane su entrambi un PLS LCD ma cresce a 6,7 pollici: su Galaxy A05 ha risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz; su Galaxy A05s ha risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Capitolo fotocamere, Samsung Galaxy A05 e Galaxy A05s puntano tutto sul sensore principale da 50 megapixel con autofocus; ad esso, sono infatti affiancati altri sensori accessori da 2 megapixel, uno (per la profondità di campo) su A05 e due (per la profondità di campo e per le macro) su A05s.

Entrambi gli smartphone sono poi alimentati da una batteria ai polimeri di litio con capacità pari a 5000 mAh e supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W, un netto passo in avanti rispetto ai 15 W massimi offerti dai predecessori.

Mentre Galaxy A05 non offre un lettore delle impronte digitali, Samsung Galaxy A05s ne ha uno posto sul bordo laterale destro (nel pulsante di accensione/spegnimento); completano il pacchetto un buon comparto connettività, la presenza del jack audio da 3,5 mm e il sistema operativo, che è la One UI 5 basata su Android 13. Per Galaxy A05s, inoltre, sono promessi quattro aggiornamenti del sistema operativo Android (arriverà fino ad Android 17).

Scheda tecnica completa del Samsung Galaxy A05

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy A05.

Dimensioni: 168,8 x 78,2 x 8,8 mm

x x Peso: 195 grammi

Display: PLS LCD da 6,7″ HD+

da SoC: MediaTek Helio G85 (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 GB (RAM) e 128 GB (archiviazione, eMMC 5.1)

(RAM) e (archiviazione, eMMC 5.1) Fotocamera posteriore: doppia (50+2 MP)

(50+2 MP) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.3 , GPS , USB-C 2.0 , jack audio da 3,5 mm

, (802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: assente

Batteria: Li-Po da 5000 mAh (ricarica rapida cablata a 25 W)

da (ricarica rapida cablata a 25 W) Sistema operativo: One UI 5.x basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A05, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Scheda tecnica completa del Samsung Galaxy A05s

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy A05s.

Dimensioni: 168 x 77,8 x 8,8 mm

x x Peso: 194 grammi

Display: PLS LCD da 6,7″ FHD+

da SoC: Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 610



(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 GB (RAM) e 128 GB (archiviazione, eMMC 5.1)

(RAM) e (archiviazione, eMMC 5.1) Fotocamera posteriore: tripla (50+2+2 MP)

(50+2+2 MP) Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1 , GPS , USB-C 2.0 , jack audio da 3,5 mm

, (802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente



Batteria: Li-Po da 5000 mAh (ricarica rapida cablata a 25 W)

da (ricarica rapida cablata a 25 W) Sistema operativo: One UI 5.x basata su Android 13 Supporto: quattro anni di aggiornamenti

basata su

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A05s, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di nuovi Samsung Galaxy A05 e A05s

I nuovi Samsung Galaxy A05 e Galaxy A05s dovrebbero debuttare, almeno in Malesia, nel corso del mese di ottobre, nella sola configurazione di memorie prevista, che è la 6+128 GB, a un prezzo non ancora specificato. I due dispositivi arriveranno nelle colorazioni Light Green, Silver e Black, eccezion fatta per il Galaxy A05s che verrà proposto anche nella colorazione Violet.

Non abbiamo indicazioni legate all’eventuale commercializzazione in Italia né tantomeno informazioni legate ai prezzi: tra i predecessori, nel Bel Paese è arrivato il solo Galaxy A04s, proposto da Samsung con un listino che parte da 179,90 euro (e che con lo street price è sceso a meno di 130 euro). Ipotizziamo che il prezzo del nuovo modello, nel caso in cui venga importato, possa rimanere al di sotto dei 200 euro.

