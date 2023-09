Siete alla ricerca di un nuovo tablet Android e volete spendere poco, senza rinunciare a una memoria da 128 GB e a un ampio schermo? Allora potreste considerare l’offerta Amazon a disposizione in queste ore su Redmi Pad, che viene proposto al suo minimo storico proprio nella versione 4-128 GB: vediamo come approfittarne subito.

Redmi Pad 4-128 GB in offerta a un super prezzo su Amazon

Se vi è sfuggita l’offerta Esselunga valida fino a qualche giorno fa e state sempre puntando al tablet Redmi Pad, vale la pena dare uno sguardo su Amazon. Il tablet Android è stato lanciato meno di un anno fa con un ampio schermo LCD da 10,61 pollici a risoluzione 1200 x 2000 (con refresh rate fino a 90 Hz) e il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm come cuore: al fianco di quest’ultimo trovano spazio 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB).

Pur trattandosi di un tablet, sono presenti due fotocamere da 8 MP, una frontale e ultra-grandangolare (con FoV di 105°) pensata soprattutto per le videochiamate, e una posteriore. Niente 4G purtroppo, ma ci si può comunque affidare alla connettività Wi-Fi, al Bluetooth e alla porta USB Type-C. A disposizione anche quattro speaker compatibili con Dolby Atmos e una batteria da 8000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 18 W (con caricabatterie incluso nella confezione). Il tablet offre metallo, bordi non troppo spessi e la MIUI for Pad, una versione personalizzata dell’interfaccia pensata appositamente per sfruttare meglio l’ampia diagonale.

Redmi Pad è stato lanciato al prezzo consigliato di 349,90 euro (versione 4-128 GB), ma con l’offerta disponibile su Amazon potete acquistarlo nella colorazione Graphite Gray con uno sconto importante, a 179,65 euro (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati a procedere potete seguire il link qui in basso:

