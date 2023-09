La nuova Offerta Tech di Esselunga riguarda uno dei tablet Android più popolari: parliamo di Redmi Pad nella sua versione più interessante, quella da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che viene proposta quasi a metà prezzo rispetto al listino consigliato. Vediamo come approfittare del generoso sconto.

Redmi Pad protagonista dell’Offerta Tech di Esselunga

Redmi Pad ha meno di un anno sulle spalle, ma nonostante questo risulta acquistabile con un ribasso di prezzo niente male. Il tablet Android mette a disposizione uno schermo LCD da 10,61 pollici a risoluzione 1200 x 2000 con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm: accanto a quest’ultimo trovano spazio i già citati 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (eventualmente espandibile con microSD fino a 1 TB).

Visto il tipo di dispositivo, il comparto fotografico non è particolarmente importante, ma Xiaomi ha comunque optato per due sensori da 8 MP: quello frontale è ultra-grandangolare, e grazie al FoV di 105° è pensato anche per le videochiamate di gruppo. Lato connettività non è disponibile una versione con 4G o 5G, ma vi dovete accontentare di Wi-Fi, Bluetooth e porta USB Type-C. Per l’intrattenimento sono a disposizione quattro speaker compatibili con Dolby Atmos.

La batteria è da 8000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 18 W (tramite cavo): vale la pena citare la presenza del caricabatterie all’interno della confezione, un dettaglio ormai non più così scontato (qui per le specifiche tecniche complete). Lato design si tratta di un prodotto in metallo, con bordi non troppo sottili ma neanche spessi, mentre a livello software troviamo la MIUI for Pad, una personalizzazione dedicata a questo genere di device.

Redmi Pad è stato lanciato lo scorso autunno al prezzo consigliato di 349,90 euro (variante 4-128 GB), ma grazie a Esselunga potete acquistarlo a 185 euro fino al 20 settembre 2023. Non viene specificata la colorazione, ma immaginiamo che si tratti della versione Graphite Gray. Come sempre, l’Offerta Tech è disponibile solamente nei punti vendita fisici della catena, salvo esaurimento scorte. Per consultare l’elenco dei negozi in cui potete trovarlo potete seguire questo link.

