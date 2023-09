È successo di nuovo, anche se questa volta in misura minore: Smart Lock ha smesso di funzionare a dovere su diversi modelli di smartphone Android, più in particolare per quanto riguarda l’opzione “Dispositivi attendibili“, probabilmente una delle più utilizzate.

Problemi per Smart Lock su Android? Ad alcuni scompaiono i “Dispositivi attendibili”

Smart Lock, o Sblocco avanzato (dipende dal dispositivo e dalla versione di Android che avete tra le mani), è una funzione particolarmente utile presente sugli smartphone Android. La potete trovare all’interno delle impostazioni di sistema, nella sezione riguardante la schermata di blocco: consente di tenere il dispositivo sbloccato in certe situazioni, come quando è nei pressi di un altro dispositivo attendibile (come uno smartwatch o una smartband, ad esempio), quando lo manteniamo con noi o quando ci troviamo nei luoghi attendibili.

Proprio per questo la sezione Smart Lock è suddivisa in tre parti: “Dispositivi attendibili“, “Dispositivo con te” e “Luoghi attendibili”. Ebbene, in queste ore la prima voce è scomparsa a diversi utenti, indipendentemente dal marchio del dispositivo. Abbiamo casi di sparizione sia sui Google Pixel, sia su smartphone di “terze parti” come i Samsung Galaxy. Sembra stia avvenendo qualcosa di simile a quanto capitato lo scorso aprile, ma in quel caso a sparire furono tutte e tre le suddette voci.

La soluzione arrivò nei giorni successivi tramite un aggiornamento dei Google Play Services, e la cosa potrebbe ripetersi. Sembra infatti che si possa trattare di un “semplice” bug, dato che non pare riguardare tutti gli utenti. Per il momento non esiste una soluzione fai da te, o perlomeno noi non l’abbiamo trovata: l’altra volta riavviare lo smartphone riusciva a tamponare il problema per qualche ora, ma stavolta non sembra servire a nulla, visto che il tris di opzioni rimane un semplice duo.

Sperando di rivedere comparire i “Dispositivi attendibili” nella sezione Smart Lock al più presto, vi chiediamo: è sparita anche a voi la voce nelle impostazioni? Fatecelo sapere tramite il box qui in basso o attraverso i nostri social.

