Samsung crede fortemente nella fascia premium del mercato per incrementare le proprie vendite, ma, mentre in quel segmento deve vedersela con una Apple più agguerrita che mai, è ai numeri della fascia bassa che lega ancora un’ampia porzione del proprio market share, per questo motivo non sorprende che nel futuro del marchio ci sia un nuovo entry level: Samsung Galaxy A15. Tale modello inedito è il protagonista di un nuovo leak che ce ne mostra il design in una serie di render di elevata qualità: le fattezze estetiche dello smartphone ne tradiscono marcatamente l’appartenenza.

Prime probabili caratteristiche di Samsung Galaxy A15

Di recente, quasi tutte le indiscrezioni aventi a che fare con Samsung riconducono alla fascia alta del mercato con Samsung Galaxy S23 FE e a quella premium coi già attesi Samsung Galaxy S24. Come si accennava in apertura, però, il produttore sudcoreano non può certo trascurare la parte più economica del proprio listino, a cui deve una parte significativa del proprio successo.

Qualche mese fa, si era parlato di una Samsung intenzionata a riorganizzare la propria line-up, meno di un mese fa invece si era parlato del comparto fotografico di Samsung Galaxy A25 5G; in questa sede scendiamo ancora più in basso nel listino e arriviamo al probabile modello d’ingresso della prossima generazione del brand: Samsung Galaxy A15 si candida a diventare il più economico tra le nuove proposte della casa.

Del resto, se nei mesi addietro abbiamo vi abbiamo raccontato di Samsung Galaxy A04S e Samsung Galaxy A14 e delle poche differenze che li separano, del prossimo Samsung Galaxy A05S si è già vociferato più di una volta; insomma, era solo questione di tempo perché emergesse anche qualcosa sul conto di Samsung Galaxy A15.

Stando a quanto riportato dal noto leaker Onleaks (al secolo, Steve Hemmerstoffer), il dispositivo metterà sul piatto un display da 6,4 pollici di tipo Infinity-U, dunque con l’ormai anacronistico notch a goccia. Lo smartphone dovrebbe presentare dimensioni complessive pari a 160,2 x 76,8 x 8,4 mm. Tra le altre cose, la porta USB è Type-C e non manca all’appello neppure l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (oltre, ovviamente, all’altoparlante di sistema).

Le specifiche tecniche di Galaxy A15 non sono ancora note, ma probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto passiamo alla parte più interessante del leak.

Il design di Samsung Galaxy A15: prime immagini

Sì, perché Onleaks ci permette di conoscere in anteprima ogni particolare estetico di Samsung Galaxy A15 attraverso alcune immagini render dettagliate e di qualità.

La parte anteriore lascia trasparire la fascia di prezzo di appartenenza dello smartphone: la fotocamera frontale non trova posto nell’ormai consueto foro, ma in un notch a goccia ormai quasi sparito dalla circolazione; in aggiunta a questo, le cornici che circondano lo schermo sono asimmetriche e piuttosto pronunciate (soprattutto quella inferiore, il cosidetto chin).

Sul retro, invece, il family feeling è quantomai evidente: Samsung Galaxy A15 palesa delle somiglianze innegabili con tutti i recenti (e prossimi) modelli di fascia media del marchio, con tre fotocamere disposte “a semaforo” in alto a sinitra e il flash LED a metà strada tra il primo e il secondo sensore — a differenza dei flagship, dove invece il flash LED si trova in corrispondenza del primo sensore fotografico.

Stando a queste prime immagini, comunque, Galaxy A15 presenterà forme complessive alquanto squadrate, una sensazione che dipende molto dai bordi laterali piatti. A tal proposito, sul lato destro del dispositivo troveranno posto tutti i tasti fisici: quelli per la regolazione del volume e quello di accensione, in cui dovrebbe essere integrato anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Date un’occhiata e fateci sapere se vi piace.

