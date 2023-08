L’iPhone 14 Pro Max di Apple è lo smartphone più venduto a livello globale nella prima metà del 2023 con un totale di 26,5 milioni di unità spedite.

Questo è ciò che emerge dall’ultimo aggiornamento dello Smartphone Model Market Tracker di OMDIA che ha stilato la top ten degli smartphone più venduti al mondo, facendo un confronto tra i modelli presenti nella classifica al 30 giugno 2023 con quelli presenti nella classifica dodici mesi prima. Scopriamo tutti i dettagli.

Mercato smartphone: la fascia premium guida il mercato

La società di ricerche e consulenza OMDIA ha pubblicato un nuovo report, basato sul proprio Smartphone Model Market Tracker, aggiornato alla fine del secondo trimestre del 2023.

Dal report emerge tutto ciò che abbiamo riportato negli ultimi mesi circa le difficoltà del mercato smartphone, con una crescita negativa dettata soprattutto dal calo delle vendite dei dispositivi di fascia medio-bassa (ai quali vengono preferiti usati e ricondizionati).

Vive una situazione opposta il mercato degli smartphone premium, in costante crescita, trainato da Apple che rimane il marchio più scelto dagli utenti a caccia di uno smartphone flagship.

iPhone 14 Pro Max è lo smartphone più venduto al mondo

Come anticipato in apertura, lo smartphone più venduto al mondo nella prima metà del 2023 è l’iPhone 14 Pro Max, l’attuale modello di punta del colosso di Cupertino (che qui in Italia parte da 1489 euro), con un totale di 26,5 milioni di unità.

Questo dato (che sorprende ma fino a un certo punto), conferma come il mercato degli smartphone sia attualmente trainato dal segmento premium, ormai l’unico in grado di innovare e portare novità tangibili tra le mani degli utenti.

A sancire il dominio della mela morsicata, che in fin dei conti ha molti meno smartphone della concorrenza a catalogo, ci pensa iPhone 14 Pro (che qui in Italia parte da 1339 euro), al secondo posto di questa classifica con 21 milioni di unità vendute.

La top 10 è un “affare” a due tra Apple e Samsung

Continuando a scorrere la classifica, nelle prime dieci posizioni troviamo esclusivamente smartphone marchiati Apple (che conquista le prime quattro posizioni e la decima) e Samsung (che conquista le posizioni dalla cinque alla nove).

Mentre i modelli di Samsung sono tutti e cinque recentissimi (annunciati tra fine 2022 e inizio 2023), tra i modelli Apple ritroviamo anche smartphone del 2021 e, addirittura, del 2019.

Al terzo posto della classifica troviamo infatti iPhone 14 con 16,5 milioni di unità vendute; giù dal podio, troviamo iPhone 13 con 15,5 milioni di unità. Il decimo posto in classifica è occupato da iPhone 11, che resiste nonostante l’età. Non compare in classifica, come da previsioni, iPhone 14 Plus.

I Samsung presenti in classifica, invece, coprono svariate fasce di mercato: troviamo infatti due entry level (Galaxy A14 e Galaxy A14 5G, rispettivamente al quinto e settimo posto), il flagship Galaxy S23 Ultra (al sesto posto con 9,6 milioni di unità vendute) e gli ottimi medio-gamma Galaxy A54 e Galaxy A34 (all’ottavo e al nono posto).

Cosa cambia nella top 10 del 2023 rispetto a dodici mesi fa

La tabella condivisa poco sopra, ci permette di fare un piccolo confronto tra la situazione al 30 giugno 2023 e la situazione al 30 giugno 2022 (ovvero il cambiamento a un anno esatto di distanza).

Lo scorso anno, a dominare la top ten c’era iPhone 13 con 33,7 milioni di unità vendute, dettaglio che mette in evidenza un calo di ben 7,2 milioni di unità nel giro di un anno. C’è però da dire che per Apple, i due flagship 2022 hanno fatto registrare passi in avanti rispetto allo scorso anno in termini di vendite: il modello Pro Max ha venduto 3,5 milioni di unità in più rispetto al predecessore; il modello Pro ha fatto ancora meglio, vendendo 6,2 milioni di unità in più.

Il flagship 2023 di Samsung ha fatto leggermente peggio (0,2 milioni di unità in meno) rispetto al predecessore Galaxy S22 Ultra mentre sugli altri medio-gamma e base-gamma la situazione è pressoché costante (anche se Galaxy A13, lo scorso anno, aveva conquistato addirittura il terzo posto della classifica).

Nella classifica 2023, invece, sparisce Xiaomi, presente lo scorso anno con due smartphone di fascia medio-bassa: Redmi Note 11 e Redmi 9A. In generale, infine, sommando le unità vendute dai modelli presenti nelle due top ten, emerge come i primi dieci classificati al 30 giugno 2022 avessero totalizzato 141,4 milioni di unità vendute, mentre i primi dieci classificati al 30 giugno 2023 abbiano totalizzato 133,3 milioni di unità vendute, con un calo di 8,1 milioni di unità.

Le previsioni di OMDIA per la seconda metà dell’anno

OMDIA conclude il proprio report con una previsione in accordo con una precedente previsione di Canalys (secondo cui la ripresa sarebbe avvenuta non prima del 2024): le spedizioni globali di smartphone diminuiranno nuovamente nella seconda metà dell’anno. In particolare, questo è ciò che ha affermato da Jusy Hong, Senior Research Manager di OMDIA:

“Si prevede che il crollo del mercato di fascia medio-bassa continui nella seconda metà di quest’anno, e si prevede che la quota crescente del mercato premium continui nella seconda metà di quest’anno con il lancio della nuova serie iPhone 15. Pertanto, le spedizioni di OEM di smartphone basati su Android, che hanno una quota elevata di smartphone di fascia di prezzo medio-bassa, vedranno inevitabilmente un altro ciclo di crescita negativa quest’anno. D’altra parte, le spedizioni di iPhone Pro e Pro Max aumenteranno a causa della solida domanda di modelli premium, ma le spedizioni complessive di iPhone quest’anno saranno simili a quelle dell’anno scorso o diminuiranno leggermente a causa della debole domanda di modelli standard e plus”.

