Già da mesi si parla del fatto che, dopo un anno di pausa, sta per tornare in auge la gamma Fan Edition, con Samsung Galaxy S23 FE in rampa di lancio come non mai e pronto ad aggiungere una nuova opzione alla gamma Galaxy S23.

Ad avvicinare ulteriormente il prossimo quasi-top di casa Samsung ci pensa il noto leaker Evan Blass (@evleaks) che, tramite il proprio account X (un tempo noto come Twitter), ha condiviso un render a 360° dell’atteso smartphone Android.

Arriva un render a 360° di Samsung Galaxy S23 FE

Manca poco al lancio di Samsung Galaxy S23 FE, smartphone Android di fascia medio-alta che, all’interno di un design attuale riproporrà grosso modo quello che abbiamo visto coi predecessori Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE; l’unica differenza è che, a differenza dei suoi predecessori, non potrà contare su un SoC recente ma si affiderà a una soluzione più datata.

Sembra praticamente certo, infatti, che lo smartphone vada a riproporre esattamente gli stessi SoC della gamma Galaxy S22, con l’Exynos 2200 sul mercato europeo e lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sul mercato statunitense. Nella speranza che Samsung riesca a gestirli al meglio rispetto al passato, grazie anche ai passi in avanti compiuti, lato gestione, con la One UI 5 e Android 13.

Samsung Galaxy S23 FE rappresenterà appieno la filosofia di design del 2023 del colosso sudcoreano, caratterizzata da pulizia, alternanza di curve e superfici piatte, sensori fotografici disposti a semaforo e sporgenti singolarmente dalla scocca posteriore.

Il render video di cui parlavamo in apertura, condiviso qui sotto, conferma in tutto e per tutto ciò che abbiamo visto qualche giorno fa grazie ai render stampa che ce lo mostravano in bianco e nero e, a loro volta, confermavano tutte le indiscrezioni sul design circolate finora.

Render (e dati) alla mano, ricorda il Galaxy A54

Non è un caso se come immagine di copertina abbiamo scelto un Samsung Galaxy A54 (trovate qui la nostra recensione) invece di uno dei parenti stretti della serie Galaxy S23. Il motivo è semplice: il flash LED è collocato nello stesso punto rispetto al medio-gamma 2023 (in mezzo tra i primi due dei tre sensori che compongono il semaforo), più in basso rispetto al collocamento sui Galaxy S23 (dove è in linea con il sensore principale).

Consideriamo, inoltre, altri due fatti: il primo è che, si dice, Samsung Galaxy S23 FE possa avere un display da 6,4 pollici (stessa diagonale di Galaxy A54); il secondo è, più che un fatto, un’impressione (che ci facciamo guardando i render). L’impressione è che le cornici attorno al display siano più generose rispetto a quelle che presentano gli S23 “standard” e molto più vicine (o identiche) a quelle di Galaxy A54: per questo motivo, ipotizziamo che, nonostante un display ridotto, l’atteso modello Fan Edition possa avere dimensioni che si avvicinano a quelle di Samsung Galaxy S23+.

La presunta scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S23 FE

Al netto delle dimensioni e del peso, dati non ancora trapelati nonostante i numerosi leak, di Samsung Galaxy S23 FE sappiamo praticamente tutto.

Display: Dynamic AMOLED 2x da 6,4″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: dipendente dal mercato Exynos 2200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Xclipse 920 (Global) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730 (USA)

Memorie: 6 o 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP + 8 MP ultra-grandangolare + 12 MP tele)

(50 MP + 8 MP ultra-grandangolare + 12 MP tele) Fotocamera anteriore: 10 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Ion da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13.

Se siete interessati a conoscere tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23 FE, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa “provvisoria”.

Quando arriva il Samsung Galaxy S23 FE

Secondo precedenti indiscrezioni, Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare nel corso del quarto trimestre del 2023, tra ottobre e dicembre di quest’anno. Lo scorso mese, però, un noto leaker ha fatto sapere che lo smartphone potrebbe addirittura essere annunciato già nel corso del mese di settembre.

Già da qualche giorno, sappiamo che il prossimo Fan Edition del colosso sudcoreano dovrebbe arrivare in quattro diverse colorazioni (nero, bianco, verde e viola) e, sempre secondo indiscrezioni, sappiamo i prezzi del dispositivo (almeno per il mercato indiano) che si traducono in circa 620 euro nella configurazione 6+128 GB e in circa 700 euro nella configurazione 8+256 GB.

Se confermati, a fronte di specifiche di un quasi-top del 2022, questi prezzi lo metterebbero in diretta competizione con i modelli “standard” della serie Galaxy S23, specie considerando che i due dispositivi hanno già alcuni mesi alle spalle e, tra street price, cali fisiologici di prezzo e promozioni di Samsung, si trovano portano a casa con una spesa simile.

